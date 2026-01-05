Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en apertura de Año Judicial 2026

“Hemos fortalecido la transparencia, la accesibilidad y la celeridad en nuestros procesos, para que la justicia sea un derecho real y no un privilegio. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que la justicia tenga un rostro humano, donde cada persona sea tratada con dignidad y respeto”, así lo señaló el presidente de la corte superior de justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova, durante la ceremonia protocolar de Apertura del Año Judicial 2026.

El titular del distrito judicial de Sullana presidió la principal del poder judicial que contó con la presencia de las principales autoridades de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca; así como de todos los jueces, juezas, funcionarios y servidores jurisdiccionales y administrativos y que se desarrolló (de manera excepcional) en el auditorio “Carlos Augusto Salaverry” de la municipalidad provincial de Sullana.

Explicó que, durante el primer año de mi gestión, se han realizado una serie de acciones destinadas a fortalecer los órganos jurisdiccionales, mejorar la calidad de atención a los abogados y litigantes, fomentar la transparencia en el desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas, además de programar actividades destinadas a promover el cuidado de la salud de los integrantes del Distrito Judicial de Sullana.

Destacó el reconocimiento a nivel nacional como Buena Práctica en Gestión Pública 2025 en la Categoría Fiscalización y Cumplimiento de la Ley, otorgado por la organización “Ciudadanos al Día”. Esta iniciativa que a la fecha 503 sentenciados a trabajos comunitarios, realicen labores de limpieza, descolmatación y arborización en las ciudades de Sullana y Talara.

Sede La Cúpula lista para habilitación

Li Córdova dirigiéndose al alcalde provincial Marlem Mogollón que se encontraba presente le manifestó que la sede La Cúpula, donde funciona el Módulo Penal de Sullana, se encuentra listo para que la municipalidad le otorgue el certificado de habilitación y seguridad para su funcionamiento, luego del siniestro ocurrido el 03 de diciembre del 2024.Explicó que se realizó el acondicionamiento completo del Centro de Datos. Se llevó a cabo una nueva configuración eléctrica para todos los equipos, así como una nueva distribución de la red mediante el uso de bandejas para optimizar el espacio. Se ejecutó la planificación y acompañamiento en la ejecución del nuevo cableado estructurado en toda la Sede Cúpula.

A través de la aseguradora MAPFRE, se ha procedido con la reposición de bienes y servicios por un importe de un millón setecientos setenta y tres mil ochocientos veintisiete con 36/100 soles. Con la reposición de los bienes y servicios, la sede La Cúpula, ha quedado remodelada, esperando la respuesta de habitabilidad por parte Municipalidad Provincial de Sullana y proceder al traslado de los órganos jurisdiccionales penales que se encuentran ubicados actualmente en la sede El Parque ubicado en la Calle Gálvez N° 499 de Sullana.

Es importante añadir que, a través de la Aseguradora, luego de los daños causados por lluvias, en la subsede de Talara por un importe de S/ 147,361.70 se llevó a cabo la reparación de la infraestructura interna y externa, donde funcionan los juzgados penales en esta provincia. Así como de la reposición de los ambientes donde funcionan los órganos jurisdiccionales del distrito de Los Órganos y drenaje pluvial por un valor de más de 60 mil soles.

Producción Jurisdiccional

Recalcó que se ha logrado, en el periodo de enero a noviembre de 2025, resolver un total de 25,774 expedientes en trámite de un total de 46,372 expedientes de carga procesal de trámite a nivel de todas las especialidades; es decir. se ha logrado ha atendido un 56% del total de la carga procesal, se debe tener en cuenta que se ha resuelto un porcentaje mayor a los expedientes ingresados a la etapa de trámite, por lo tanto; existe una óptima descarga procesal, a pesar que, en el primer trimestre los servidores jurisdiccionales estuvieron gozando de su periodo vacacional.

De 43 órganos jurisdiccionales existentes en la Corte de Sullana al mes de noviembre de 2025 vienen cumpliendo su meta de productividad un total de 29 dependencias lo cual corresponde a un 67% del total de Órganos Jurisdiccionales. El Módulo Penal de Sullana se ha posicionado como la dependencia con mayor productividad del distrito judicial en 2025, habiendo resuelto un total de 9,967 expedientes al cierre de noviembre.

Justicia Itinerante

Li se refirió al trabajo de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia que en coordinación con la Presidencia ha realizado 14 Jornadas de Justicia Itinerante en las localidades de Mallares, Querecotillo, Ignacio Escudero, El Alto, Cieneguillo Sur, Yanchalá, Paimas, Sapillica, Lagunas y Jilili en las que se recibieron 101 demandas, entre alimentos, rectificación de partidas, filiación y denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Es importante destacar, el apoyo de 15 aliados (instituciones públicas y privadas) y de los gobiernos locales, para el desarrollo de las jornadas de proyección social, ya que, a través de estos, se realiza la convocatoria y difusión de las campañas. Como parte del acceso a la justicia el 2025 se ha logrado también la creación del Juzgado de Paz de Monterón, distrito de Marcavelica, con lo que los pobladores de esta zona, ya no tendrán que acudir a las localidades de “Tangarará” y “Golondrina”.

Atención al usuario

En lo que respecta la atención al ciudadano para fortalecer la confianza de los abogados y litigantes, y, sobre todo, para generar ahorro en tiempo y dinero, a través del Módulo de Atención al Ciudadano (MAU), se ha logrado de enero a la fecha de 18,315 atenciones a través de las diferentes plataformas implementadas para fortalecer el servicio de impartición de justicia. De esta manera, podemos indicar que, a través del MAU de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se registraron 16,294 atenciones de manera presencial; 3,614 llamadas telefónicas, 105 atenciones vía WhatsApp, y 466 solicitudes judiciales. Cabe precisar, que, a través de las Cabinas de Acceso a la Justicia, se atendieron 3,649 personas, las mismas que corresponden a población vulnerable, que, debido a la falta de medios tecnológicos, no podían enlazarse a sus audiencias, o solicitar orientación legal, sobre el trámite de sus procesos judiciales.

ODANC

Por otro lado, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que preside el Juez Superior Titular, Luciano Castillo Gutiérrez, de enero hasta lo que va del año, desde el 21 de marzo en Mallares hasta el 27 de noviembre en Jililí se han recibido y atendido 58 quejas de usuarios que tienen procesos judiciales en curso, es decir el 100 por ciento.

Añadió que se han resuelto 807 procesos disciplinarios. Se ha atendido un total de 1517 quejas; se han concluido 683, que representa el 45%. Y de estos procesos disciplinarios se ha impuesto un total de treinta sanciones tanto a servidores como a magistrados.

Brindis

El juez especializado integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana Alejandro Valdiviezo Carhuachinchay el hacer uso de la palabra en el brindis de honor destacó que se brinda por un poder judicial firme frente a la criminalidad, independiente frente a las presiones y sensible al dolor de las víctimas. Con decisiones jurisdiccionales no sólo jurídicamente correctas, sino socialmente responsables.