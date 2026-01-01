Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

Bomberos de Catacaos y Piura llegaron al lugar para apagar las llamas. Foto: Almendra Ruesta, La República

Bomberos de Catacaos y Piura llegaron al lugar para apagar las llamas. Foto: Almendra Ruesta, La República

En la región de Piura seis familias lo perdieron todo tras dos incendios que arrasaron con sus viviendas a pocos minutos del Año Nuevo.

El primer incidente se produjo en la calle 4 del asentamiento humano Jesús de Nazaret, en el distrito de Catacaos. Minutos antes de la medianoche las llamas arrasaron con cinco viviendas, dejando en la calle a 17 personas.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Se conoció que ninguna persona resultó herida, ya que la mayoría de damnificados habían salido a ver la tradicional quema del castillo de pirotécnicos, que se realiza en la plaza principal de Catacaos.

Hasta el lugar llegaron las compañías de bomberos de Catacaos y Piura, así como personal de serenazgo y efectivos de la jurisdicción para apoyar con el control del siniestro, que logro ser controlado a la 1:15 a.m.

El segundo incidente aconteció a minutos de iniciado el año nuevo, en el sector de San Sebastián, a pocos metros de la carretera Sullana - Piura. Los damnificados son la familia Ramos More, junto a sus cuatro hijos en edad escolar.

Un medio local informó que, con el apoyo de los vecinos, la familia logró controlar el fuego. Sin embargo, este terminó por destruir la mayoría de sus pertenencias personales como camas, electrodomésticos, muebles, entre otros. Asimismo, el siniestro generó daños en la infraestructura de la vivienda, por lo que los damnificados solo pueden resguardarse en la cochera que resultó menos afectada. Los Ramos More extendieron un pedido de apoyo a la comunidad y a las autoridades.