HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Sociedad

Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

Al menos 23 personas, entre los que se encontraban menores de edad, resultaron damnificados.


Bomberos de Catacaos y Piura llegaron al lugar para apagar las llamas. Foto: Almendra Ruesta, La República
Bomberos de Catacaos y Piura llegaron al lugar para apagar las llamas. Foto: Almendra Ruesta, La República

En la región de Piura seis familias lo perdieron todo tras dos incendios que arrasaron con sus viviendas a pocos minutos del Año Nuevo. 

El primer incidente se produjo en la calle 4 del asentamiento humano Jesús de Nazaret, en el distrito de Catacaos. Minutos antes de la medianoche las llamas arrasaron con cinco viviendas, dejando en la calle a 17 personas.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Se conoció que ninguna persona resultó herida, ya que la mayoría de damnificados habían salido a ver la tradicional quema del castillo de pirotécnicos, que se realiza en la plaza principal de Catacaos.

PUEDES VER: Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

lr.pe

Hasta el lugar llegaron las compañías de bomberos de Catacaos y Piura, así como personal de serenazgo y efectivos de la jurisdicción para apoyar con el control del siniestro, que logro ser controlado a la 1:15 a.m.

El segundo incidente aconteció a minutos de iniciado el año nuevo, en el sector de San Sebastián, a pocos metros de la carretera Sullana - Piura. Los damnificados son la familia Ramos More, junto a sus cuatro hijos en edad escolar.

Un medio local informó que, con el apoyo de los vecinos, la familia logró controlar el fuego. Sin embargo, este terminó por destruir la mayoría de sus pertenencias personales como camas, electrodomésticos, muebles, entre otros. Asimismo, el siniestro generó daños en la infraestructura de la vivienda, por lo que los damnificados solo pueden resguardarse en la cochera que resultó menos afectada. Los Ramos More extendieron un pedido de apoyo a la comunidad y a las autoridades.

Notas relacionadas
Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

LEER MÁS
Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

LEER MÁS
Piura: Contraloría inicia investigación por paralización de estadio Miguel Grau

Piura: Contraloría inicia investigación por paralización de estadio Miguel Grau

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/ 3.50 con nueva tarifa integrada del Metropolitano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025