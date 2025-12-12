Dictan prisión preventiva para presunto homicida de un docente en Piura

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Lot S. M. (18), sindicado como el presunto homicida de Vicente Coronado Ramos, un querido docente de Piura. El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre en el distrito de La Unión.

El juez Raúl Ordinola Sernaqué sostuvo que existen elementos de convicción que vinculan al joven con la comisión del delito, entre ellos los videos de las cámaras de seguridad de un grifo, donde se observa al imputado en compañía de la víctima horas antes de su fallecimiento. Además, el acta policial del hallazgo del cuerpo sin vida del docente.

Asimismo, se acreditó el hallazgo de la motocicleta del occiso, la cual permanecía escondida bajo una cama dentro de la vivienda de la madre del acusado.

El hallazgo

El lamentable hallazgo del cuerpo del docente ocurrió el pasado 20 de octubre en el asentamiento humano Pablo de la Flor, en el distrito de La Unión, en Piura. Dos días antes, sus familiares habían reportado su desaparición.

El cuerpo fue encontrado dentro de una choza abandonada, con graves lesiones en la cabeza causadas por un bloque de cemento y con otros signos de violencia.

Desde entonces, su familia inició un insistente pedido de justicia. En esa línea, la Policía comenzó la búsqueda de Lot S. M., señalado como el principal sospechoso.

La detención

El pasado 4 de diciembre, una denuncia por el robo de once pavos de corral en el asentamiento humano Jorge Mundaca, en La Arena, llevó a la Policía hasta una vivienda donde hallaron escondido al principal sospechoso.

Inmediatamente, las autoridades —que ya contaban con una orden de captura— procedieron a trasladarlo a la sede de la Divincri, donde se le tomó declaración.

Familia exige cadena perpetua

Durante semanas, los deudos de Vicente Coronado Ramos han exigido cadena perpetua para el acusado. Señalan que no dejarán de insistir hasta obtener justicia para el docente.

Vicente Coronado era un querido profesor, recordado por su carisma y su apoyo a los menores.