HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Dictan prisión preventiva para presunto homicida de un docente en Piura

La Fiscalía acreditó peligro de fuga y de obstaculización por parte del investigado. Los deudos del educador exigen cadena perpetua.

Principal sospechoso fue aprehendido el último 4 de diciembre. Foto: PNP.
Principal sospechoso fue aprehendido el último 4 de diciembre. Foto: PNP.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Lot S. M. (18), sindicado como el presunto homicida de Vicente Coronado Ramos, un querido docente de Piura. El crimen ocurrió el pasado 20 de octubre en el distrito de La Unión.

El juez Raúl Ordinola Sernaqué sostuvo que existen elementos de convicción que vinculan al joven con la comisión del delito, entre ellos los videos de las cámaras de seguridad de un grifo, donde se observa al imputado en compañía de la víctima horas antes de su fallecimiento. Además, el acta policial del hallazgo del cuerpo sin vida del docente.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

lr.pe

Asimismo, se acreditó el hallazgo de la motocicleta del occiso, la cual permanecía escondida bajo una cama dentro de la vivienda de la madre del acusado.

El hallazgo

El lamentable hallazgo del cuerpo del docente ocurrió el pasado 20 de octubre en el asentamiento humano Pablo de la Flor, en el distrito de La Unión, en Piura. Dos días antes, sus familiares habían reportado su desaparición.

El cuerpo fue encontrado dentro de una choza abandonada, con graves lesiones en la cabeza causadas por un bloque de cemento y con otros signos de violencia.

Desde entonces, su familia inició un insistente pedido de justicia. En esa línea, la Policía comenzó la búsqueda de Lot S. M., señalado como el principal sospechoso.

La detención

El pasado 4 de diciembre, una denuncia por el robo de once pavos de corral en el asentamiento humano Jorge Mundaca, en La Arena, llevó a la Policía hasta una vivienda donde hallaron escondido al principal sospechoso.

Inmediatamente, las autoridades —que ya contaban con una orden de captura— procedieron a trasladarlo a la sede de la Divincri, donde se le tomó declaración.

Familia exige cadena perpetua

Durante semanas, los deudos de Vicente Coronado Ramos han exigido cadena perpetua para el acusado. Señalan que no dejarán de insistir hasta obtener justicia para el docente.

Vicente Coronado era un querido profesor, recordado por su carisma y su apoyo a los menores.

Notas relacionadas
Papa León XIV designa nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Papa León XIV designa nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

LEER MÁS
Piura: evacuan de emergencia a alcalde de Los Órganos tras ser agredido en ceremonia de aniversario por manifestantes

Piura: evacuan de emergencia a alcalde de Los Órganos tras ser agredido en ceremonia de aniversario por manifestantes

LEER MÁS
Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por aumento de pagos de hasta 200% en trámites administrativos

Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por aumento de pagos de hasta 200% en trámites administrativos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS
Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

Detienen a dos presuntos colectiveros que cobraban cupo bajo la fachada de llenadores de pasajeros en San Isidro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025