Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

La madre de la menor impuso la denuncia al docente debido a un audio enviado a la alumna | Difusión

La madre de la menor impuso la denuncia al docente debido a un audio enviado a la alumna | Difusión

Un profesor de la institución educativa Elvira García y García, ubicada en Chiclayo, región Lambayeque, fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de chantajear sexualmente a una de sus alumnas para modificar sus calificaciones. El caso involucra a una menor de edad y se encuentra actualmente bajo investigación policial y fiscal.

El docente fue identificado como Carlos Alberto Vásquez Cieza, de 34 años, quien dictaba el curso de Ciencias Sociales. Según la denuncia, el profesor habría solicitado material íntimo a la estudiante a cambio de mejorar sus notas. La adolescente logró registrar en un audio la conversación, prueba que fue clave para que su madre formalizara la denuncia ante las autoridades.

TE RECOMENDAMOS LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Detención en flagrancia dentro del colegio

De acuerdo con el acta policial, agentes de la Comisaría Campodónico intervinieron al docente la mañana de este martes 16 de diciembre, cuando se encontraba en la sala de profesores y se disponía a ingresar a clases. La Policía acudió al plantel tras confirmar su presencia y procedió primero a entrevistarlo para informarle sobre la denuncia presentada en su contra.

Posteriormente, al tratarse de un presunto delito de flagrancia, Vásquez Cieza fue detenido dentro de la institución educativa y trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley. El caso también fue comunicado al Ministerio Público.

Tras conocerse los hechos, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo dispuso la separación inmediata del docente de sus funciones. Así lo informó Carlos Yampufé Requejo, director de Gestión Pedagógica de la UGEL, quien precisó que el profesor fue puesto a disposición de dicha entidad mientras se desarrolla el procedimiento administrativo. Añadió que el proceso administrativo tiene un plazo máximo de 30 días y que, de comprobarse la responsabilidad del profesor, se procederá con su destitución definitiva del sistema educativo.



PUEDES VER: Docente se queda sin trabajo tras denunciar a colega nombrado por acoso sexual en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

Cifras de violencia sexual en escuelas de Chiclayo

El representante indicó que la UGEL Chiclayo activó también los protocolos de atención a la menor. El equipo de Convivencia Escolar se trasladó a la institución educativa para brindar el acompañamiento respectivo. Yampufé explicó que, conforme a la normativa vigente, no se realizan entrevistas directas inmediatas a la estudiante para evitar la revictimización. “Se comunica a las instancias correspondientes para que se tomen las acciones tanto administrativas como penales”, indicó.

El funcionario advirtió que este caso se enmarca en una problemática mayor. En lo que va del año, la UGEL Chiclayo ha registrado 78 casos de violencia sexual en instituciones educativas de su jurisdicción. De ese total, 52 corresponden a hechos entre escolares y 26 a agresiones cometidas por personal de los planteles, entre docentes, directivos o administrativos.

“Estamos notando un incremento respecto al año pasado”, sostuvo Yampufé, aunque precisó que en la institución educativa Elvira García y García es la primera vez que se reporta un caso de esta naturaleza. Finalmente, destacó la importancia de que los estudiantes comuniquen este tipo de situaciones a sus padres o autoridades escolares, ya que ello “permite sincerar las cifras y actuar de manera adecuada ante los casos que se presentan”.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.