HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 16 de diciembre

Sociedad

Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

La Policía intervino al docente en flagrancia tras una denuncia presentada por la madre de la menor, quien grabó el audio donde el acusado le pide imágenes y videos.

La madre de la menor impuso la denuncia al docente debido a un audio enviado a la alumna
La madre de la menor impuso la denuncia al docente debido a un audio enviado a la alumna | Difusión

Un profesor de la institución educativa Elvira García y García, ubicada en Chiclayo, región Lambayeque, fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de chantajear sexualmente a una de sus alumnas para modificar sus calificaciones. El caso involucra a una menor de edad y se encuentra actualmente bajo investigación policial y fiscal.

El docente fue identificado como Carlos Alberto Vásquez Cieza, de 34 años, quien dictaba el curso de Ciencias Sociales. Según la denuncia, el profesor habría solicitado material íntimo a la estudiante a cambio de mejorar sus notas. La adolescente logró registrar en un audio la conversación, prueba que fue clave para que su madre formalizara la denuncia ante las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Universidades del Cusco: más de 30 casos de acoso evidencian fallas en la atención a víctimas

lr.pe

Detención en flagrancia dentro del colegio

De acuerdo con el acta policial, agentes de la Comisaría Campodónico intervinieron al docente la mañana de este martes 16 de diciembre, cuando se encontraba en la sala de profesores y se disponía a ingresar a clases. La Policía acudió al plantel tras confirmar su presencia y procedió primero a entrevistarlo para informarle sobre la denuncia presentada en su contra.

Posteriormente, al tratarse de un presunto delito de flagrancia, Vásquez Cieza fue detenido dentro de la institución educativa y trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley. El caso también fue comunicado al Ministerio Público.

Tras conocerse los hechos, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo dispuso la separación inmediata del docente de sus funciones. Así lo informó Carlos Yampufé Requejo, director de Gestión Pedagógica de la UGEL, quien precisó que el profesor fue puesto a disposición de dicha entidad mientras se desarrolla el procedimiento administrativo. Añadió que el proceso administrativo tiene un plazo máximo de 30 días y que, de comprobarse la responsabilidad del profesor, se procederá con su destitución definitiva del sistema educativo.

PUEDES VER: Docente se queda sin trabajo tras denunciar a colega nombrado por acoso sexual en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno

lr.pe

Cifras de violencia sexual en escuelas de Chiclayo

El representante indicó que la UGEL Chiclayo activó también los protocolos de atención a la menor. El equipo de Convivencia Escolar se trasladó a la institución educativa para brindar el acompañamiento respectivo. Yampufé explicó que, conforme a la normativa vigente, no se realizan entrevistas directas inmediatas a la estudiante para evitar la revictimización. “Se comunica a las instancias correspondientes para que se tomen las acciones tanto administrativas como penales”, indicó.

El funcionario advirtió que este caso se enmarca en una problemática mayor. En lo que va del año, la UGEL Chiclayo ha registrado 78 casos de violencia sexual en instituciones educativas de su jurisdicción. De ese total, 52 corresponden a hechos entre escolares y 26 a agresiones cometidas por personal de los planteles, entre docentes, directivos o administrativos.

“Estamos notando un incremento respecto al año pasado”, sostuvo Yampufé, aunque precisó que en la institución educativa Elvira García y García es la primera vez que se reporta un caso de esta naturaleza. Finalmente, destacó la importancia de que los estudiantes comuniquen este tipo de situaciones a sus padres o autoridades escolares, ya que ello “permite sincerar las cifras y actuar de manera adecuada ante los casos que se presentan”.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de la mitad de hombres peruanos justifican una violación sexual en ciertos casos, según encuesta ENARES

Más de la mitad de hombres peruanos justifican una violación sexual en ciertos casos, según encuesta ENARES

LEER MÁS
Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

LEER MÁS
Caso Manta: Corte Suprema demora justicia para víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno

Caso Manta: Corte Suprema demora justicia para víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

LEER MÁS
Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

Fiscal de Lima Norte denuncia que es amenazada de muerte a través de mensajes de WhatsApp por internos de Lurigancho: "Ya tuve un atentado"

LEER MÁS
Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante concierto en Centro de Lima y revela cómo sobrevivió al incidente: "Tengo quemaduras"

Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante concierto en Centro de Lima y revela cómo sobrevivió al incidente: "Tengo quemaduras"

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Sociedad

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

1636 policías han sido denunciados por violencia física, psicológica y sexual entre enero a octubre del 2025: solo 196 fueron detenidos

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025