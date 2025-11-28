“Mi hijo murió como un héroe”: Chiclayo recibe los restos del policía que falleció rescatando a dos personas

La mañana de este viernes 28 de noviembre llegaron a la casa de sus padres, en el distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), los restos mortales del suboficial PNP Gustavo Chávez Acuña (26). El agente perdió la vida el último jueves, tras ahogarse en el río Sisa, en la región San Martín, mientras realizaba el rescate de dos personas.

Desde la vivienda donde creció, su padre, Fernando Chávez, recordó con tristeza al tercero de sus cuatro hijos. No obstante, también expresó consuelo al saber que Gustavo será recordado como un héroe, pues no dudó en entregar su vida para salvar la de otros.

El joven uniformado deja en la orfandad a un bebé de apenas 3 meses y un profundo dolor en su familia, amigos y colegas con quienes compartió labores en Chiclayo y San Martín.

El deber cumplido

“Mi hijo murió como un héroe, haciendo su trabajo. Gustavo dio su vida por rescatar a otras personas (...). Hablé con él por última vez ayer en la mañana y me comentó que estaba de servicio y que había estado lloviendo mucho. Luego, por la tarde, me llamó un colega suyo para decirme que mi hijo había muerto”, declaró Fernando Chávez en una transmisión de La República.

Gustavo Chávez tenía cinco años de servicio en la Policía Nacional. Estaba instruido en salvataje y rescate de personas durante inundaciones. Actualmente laboraba en la Unidad de Emergencias de Tarapoto, en San Martín, y apenas una semana atrás había llegado a Chiclayo para visitar a su familia. El suboficial se mostraba ilusionado con la posibilidad de regresar en el futuro a la tierra que lo vio nacer para prestar sus servicios y ver crecer a su pequeño.

Día de luto en la PNP

La información policial indica que Chávez Acuña y un compañero de unidad ingresaron al río Sisa para rescatar a dos personas que habían quedado varadas en el sector San Pedro debido a la crecida del caudal. Finalmente, la fuerza del agua arrastró a ambos agentes por unos 100 metros, el chiclayano no logró salir por sus propios medios. En el hospital se confirmó su deceso.