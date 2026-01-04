Ante la llegada del verano, los casos de infecciones urinarias aumentaron, advierte EsSalud. | Difusión

Las altas temperaturas propias de este verano 2026 incrementan el riesgo de infecciones urinarias, una afección común que puede complicarse si no recibe atención médica oportuna, advirtió EsSalud. La entidad explicó que factores como el calor, la humedad y la deshidratación favorecen la proliferación de bacterias en las vías urinarias, afectando principalmente a las mujeres.

Según precisó la institución, entre las infecciones más frecuentes en esta temporada se encuentran la cistitis, que afecta la vejiga y se manifiesta con ardor al orinar y aumento de la frecuencia urinaria, y la uretritis, una inflamación de la uretra. En situaciones más severas, la infección puede extenderse hasta los riñones y provocar una pielonefritis, cuadro que requiere atención médica inmediata.

Deshidratación causa infecciones urinarias

Valeria Linares Vega, uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, señaló a Andina que durante el verano es común que las personas no perciban que están deshidratadas. Explicó que la reducción en el consumo de líquidos disminuye la cantidad de orina, lo que afecta el mecanismo natural de limpieza del tracto urinario y facilita la multiplicación de bacterias.

La especialista también advirtió que ciertos hábitos propios de la temporada aumentan el riesgo, como permanecer con ropa de baño mojada por períodos prolongados. Indicó que la combinación de calor y humedad genera un entorno propicio para el crecimiento bacteriano.

Ante ello, EsSalud recomendó acudir a un establecimiento de salud frente a síntomas como dolor o ardor al orinar, necesidad constante de miccionar con poca cantidad de orina, dolor en la zona lumbar, fiebre, náuseas o vómitos. Detectar estos signos a tiempo permite prevenir complicaciones mayores, remarcó la especialista.

Prevenciones ante infecciones urinarias

Como medidas preventivas, la institución aconseja cambiarse inmediatamente la ropa de baño luego de salir del mar o la piscina, ducharse, usar ropa interior de algodón, evitar prendas ajustadas y no retener la orina por tiempos prolongados. Además, resaltó la importancia de una adecuada hidratación, recomendando el consumo diario de entre 1.5 y 2.5 litros de agua, dependiendo de la edad, el peso y el nivel de actividad física.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, subrayó la relevancia del autocuidado durante la temporada de calor. Señaló que adoptar hábitos saludables es clave para prevenir enfermedades frecuentes en verano y proteger la salud de los asegurados.

