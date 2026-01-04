HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Sociedad

EsSalud advierte incremento de infecciones urinarias en mujeres durante verano 2026: sería por calor y humedad

Entre las infecciones más comunes están la cistitis y la uretritis. Ignorar síntomas como ardor al orinar puede llevar a complicaciones graves como la pielonefritis, alerta EsSalud.

Ante la llegada del verano, los casos de infecciones urinarias aumentaron, advierte EsSalud.
Ante la llegada del verano, los casos de infecciones urinarias aumentaron, advierte EsSalud. | Difusión

Las altas temperaturas propias de este verano 2026 incrementan el riesgo de infecciones urinarias, una afección común que puede complicarse si no recibe atención médica oportuna, advirtió EsSalud. La entidad explicó que factores como el calor, la humedad y la deshidratación favorecen la proliferación de bacterias en las vías urinarias, afectando principalmente a las mujeres.

Según precisó la institución, entre las infecciones más frecuentes en esta temporada se encuentran la cistitis, que afecta la vejiga y se manifiesta con ardor al orinar y aumento de la frecuencia urinaria, y la uretritis, una inflamación de la uretra. En situaciones más severas, la infección puede extenderse hasta los riñones y provocar una pielonefritis, cuadro que requiere atención médica inmediata.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Playas aptas para bañistas en Lima: lista de los balnearios saludables que puedes visitar este verano 2026

lr.pe

Deshidratación causa infecciones urinarias

Valeria Linares Vega, uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, señaló a Andina que durante el verano es común que las personas no perciban que están deshidratadas. Explicó que la reducción en el consumo de líquidos disminuye la cantidad de orina, lo que afecta el mecanismo natural de limpieza del tracto urinario y facilita la multiplicación de bacterias.

La especialista también advirtió que ciertos hábitos propios de la temporada aumentan el riesgo, como permanecer con ropa de baño mojada por períodos prolongados. Indicó que la combinación de calor y humedad genera un entorno propicio para el crecimiento bacteriano.

Ante ello, EsSalud recomendó acudir a un establecimiento de salud frente a síntomas como dolor o ardor al orinar, necesidad constante de miccionar con poca cantidad de orina, dolor en la zona lumbar, fiebre, náuseas o vómitos. Detectar estos signos a tiempo permite prevenir complicaciones mayores, remarcó la especialista.

PUEDES VER: Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

lr.pe

Prevenciones ante infecciones urinarias

Como medidas preventivas, la institución aconseja cambiarse inmediatamente la ropa de baño luego de salir del mar o la piscina, ducharse, usar ropa interior de algodón, evitar prendas ajustadas y no retener la orina por tiempos prolongados. Además, resaltó la importancia de una adecuada hidratación, recomendando el consumo diario de entre 1.5 y 2.5 litros de agua, dependiendo de la edad, el peso y el nivel de actividad física.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, subrayó la relevancia del autocuidado durante la temporada de calor. Señaló que adoptar hábitos saludables es clave para prevenir enfermedades frecuentes en verano y proteger la salud de los asegurados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nacen los primeros bebés del 2026: partos naturales y nacimientos por fertilización in vitro en Año Nuevo

Nacen los primeros bebés del 2026: partos naturales y nacimientos por fertilización in vitro en Año Nuevo

LEER MÁS
"No responden": José Jerí contestó así a mensaje que pedía ayuda para paciente de Essalud

"No responden": José Jerí contestó así a mensaje que pedía ayuda para paciente de Essalud

LEER MÁS
Agricultora de 94 años derrota el cáncer de colon gracias a una compleja cirugía y celebrará la Navidad en casa

Agricultora de 94 años derrota el cáncer de colon gracias a una compleja cirugía y celebrará la Navidad en casa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feroz balacera dentro de restaurante en Chaclacayo dejó al menos tres personas muertas y varios heridos

Feroz balacera dentro de restaurante en Chaclacayo dejó al menos tres personas muertas y varios heridos

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
Atentan contra alcalde de Carabayllo por quinta vez: delincuentes dejaron granada en la vivienda de Pablo Mendoza

Atentan contra alcalde de Carabayllo por quinta vez: delincuentes dejaron granada en la vivienda de Pablo Mendoza

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025