Sociedad

Agricultora de 94 años derrota el cáncer de colon gracias a una compleja cirugía y celebrará la Navidad en casa

La exitosa operación y el cuidado multidisciplinario del equipo médico de EsSalud permitieron la recuperación favorable de la mujer de 94 años.

La agricultora fue intervenida quirúrgicamente debido a una complicación abdominal causada por el cáncer de colon.
La agricultora fue intervenida quirúrgicamente debido a una complicación abdominal causada por el cáncer de colon. | Foto: composición LR/gob.pe

Octavia Pariachi Huamán, una mujer de 94 años, superó el cáncer de colon tras someterse a una compleja cirugía de más de tres horas, durante la cual el equipo médico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, del Seguro Social de Salud (EsSalud), logró extirparle un tumor de 10 centímetros. La exitosa intervención no solo marcó un hito en su recuperación, sino que además se convirtió en un testimonio de lucha, resiliencia y esperanza frente a una enfermedad de alto riesgo.

La noticia fue celebrada por todo lo alto por su familia, ya que la paciente podrá pasar Nochebuena junto a su hija y sus nietos en su vivienda de Huacho, cerca de su chacra.

La mujer de 94 años superó favorablemente el cáncer de colon. Foto: gob.pe

La mujer de 94 años superó favorablemente el cáncer de colon. Foto: gob.pe

PUEDES VER: Investigación científica alerta sobre el incremento de cáncer de colon en personas menores de 50 años

lr.pe

La proeza de haber superado el cáncer de colon a los 94 años

El proceso de recuperación del cáncer de colon de la paciente ha sido uno de los desafíos más complejos debido a su avanzada edad. No obstante, el trabajo multidisciplinario —que incluyó a anestesiólogos, cardiólogos, neumólogos y enfermeras— resultó clave para su evolución favorable. La recuperación de doña Octavia ha sido calificada como “espectacular” por el personal médico.

El doctor Héctor Medrano Samamé, médico asistente del servicio de Cirugía Oncológica del mencionado nosocomio, explicó que el tumor fue detectado tras una serie de evaluaciones médicas que permitieron identificar una masa ubicada en el abdomen de la paciente. Asimismo, el especialista detalló que la aparición de la neoplasia estaría relacionada con una gran acumulación de gases.

PUEDES VER: Madre denuncia que EsSalud entregó un bebé equivocado y lo expuso a posible transmisión de VIH en Arequipa

lr.pe

''Se le realizaron imágenes y encontramos un tumor de aproximadamente 10 centímetros por 12 centímetros. Dada la gran cantidad de gases y la distensión abdominal, no era posible una cirugía laparoscópica, por lo que realizamos una laparotomía exploratoria más una colectomía transversa'', explicó.

La sorprendente evolución de Octavia Pariachi que le permitió vencer el cáncer

La vida saludable que ha llevado Octavia Pariachi Huamán ha sido un factor clave en su evolución favorable tras la extirpación del tumor; sin embargo, pese a haber superado el cáncer de colon y haber mostrado una notable mejoría, deberá acudir a sus controles médicos.

''Es una mujer de 94 años que ha vivido en el campo, muy saludable y lúcida. No tiene diabetes descontrolada, hipertensión ni enfermedades cardiacas severas'' destacó el doctor Medrano.

Afortunadamente para la mujer de 94 años, la detección temprana del cáncer de colon fue otro de los factores que permitió que la adulta mayor se recuperara, independientemente de su avanzada edad.

''El cáncer es perfectamente curable si se detecta a tiempo. En nuestro servicio apostamos por el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno'', enfatizó Medrano.

El sentimiento de Octavia Pariachi Huamán tras su sorprendente recuperación

Luego de haber superado favorablemente el cáncer de colon, Octavia expresó su satisfacción por haber superado la enfermedad y afirmó sentirse mejor en comparación con los días previos a su cirugía: “Me siento mejorcita, antes me dolía bastante la barriga, mucho me dolía, sentada o parada”, recordó la paciente.

