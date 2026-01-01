Nacen los primeros bebés del 2026: Gael, Jassiel y Enzo son recibidos por sus familias en Año Nuevo
En las primeras horas del 1 de enero, se registraron nacimientos en Callao, Madre de Dios y Tacna, donde tres familias sumaron un nuevo miembro, según informó EsSalud.
El 1 de enero de 2026 comenzó con celebraciones dobles para tres familias peruanas. El Seguro Social de Salud (EsSalud) confirmó que, durante las primeras horas del Año Nuevo, nacieron tres bebés en distintos puntos del país: Gael en el Callao, Jassiel en Madre de Dios y Enzo en Tacna, todos en buen estado de salud y bajo atención médica especializada.
El primero se registró a la 1:42 a.m. en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la Red Prestacional Sabogal. Gael nació por parto natural, pesó 3 kilos 300 gramos y midió 51 centímetros. Su madre, Natalia Berru Chamduvi, estuvo acompañada por Teddy Rodríguez Tang, ambos residentes de Puente Piedra, quienes expresaron su alegría por la llegada de su hijo.
Dos nacimientos más en regiones
Minutos después del primer bebé nacido, a las 2:04 a.m., el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta, de la Red Asistencial Madre de Dios, recibió a Jassiel, también mediante parto natural. La madre, Anabel Mancilla Alarcón, fue atendida de inmediato por el equipo obstétrico. El menor pesó 3 kilos 670 gramos y midió 51 centímetros.
El tercer alumbramiento ocurrió a las 3:02 a.m. en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, de la Red Prestacional Tacna. Enzo, hijo de María Vilca Marca y Edwin Quispe Humanrica, llegó al mundo con 3 kilos 410 gramos y 50 centímetros de longitud.
Bebés nacieron en hospitales de EsSalud
La atención de los partos estuvo a cargo de equipos multidisciplinarios conformados por obstetras, médicos y personal de enfermería, que aplicaron los protocolos de seguridad y promovieron el contacto temprano madre-hijo, como parte del estándar de atención neonatal.
El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó el simbolismo de estos nacimientos en una fecha cargada de expectativas: “Representan un mensaje de esperanza para el país”, señaló.
