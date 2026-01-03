Cancillería anuncia monitoreo de situación de peruanos en Venezuela tras detención de Maduro

Frente a la tensa situación política en Venezuela debido al bombardeo en Caracas y a la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos durante la madrugada de este 3 de enero, la Cancillería del Perú informó que se encuentra monitoreando de manera permanente la situación de la comunidad peruana en Venezuela.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que mantiene seguimiento constante a los acontecimientos con el objetivo de salvaguardar la integridad y los derechos de los connacionales que residen o se encuentran de visita en territorio venezolano.

Estos son los canales de emergencia

El Perú no cuenta con una representación diplomática directa en Caracas desde julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones con el Perú al rechazar los resultados de las elecciones presidenciales y calificara de fraudulenta la victoria del exdictador, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Es por ello que La Cancillería puso a disposición de los peruanos en el país caribeño un canal de emergencia ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. En ese sentido, en caso de alguna urgencia, los connacionales pueden contactarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, a través del número telefónico (00) 584142224598.

Contacto de emergencia para peruanos en Caracas. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Situación en Venezuela

Este sábado 3 de enero, Donald Trump detalló en conferencia de prensa cuál sería el futuro de Venezuela y de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. Aunque indicó que no pretende imponer de forma directa un nuevo mandato, refirió que sí intervendrá para asegurar que el próximo mandatario actúe a favor de los venezolanos.

“No queremos involucrarnos en la llegada de otra persona, pero estamos en la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país”, señaló.

Además, advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para ejecutar una nueva ofensiva militar si el escenario lo exige, debido a que algunos militares del régimen de Maduro aún no han sido capturados.

