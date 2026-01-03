HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Delcy Rodríguez exige la liberación de Nicolás Maduro y niega cooperación con Trump: "No seremos colonia"

La vicepresidenta del régimen de Maduro pidió a los venezolanos a mantenerse en calma y actuar con “perfecta unión nacional” para enfrentar la crisis.

Trump afirma que la vicepresidenta de Venezuela está dispuesta a cooperar con EE.UU. tras la captura de Maduro
Trump afirma que la vicepresidenta de Venezuela está dispuesta a cooperar con EE.UU. tras la captura de Maduro | Composición LR

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Nicolás Maduro es el “único presidente” del país y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata, luego de que el mandatario y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones. Durante un Consejo de Defensa de la Nación, encabezado junto a los máximos representantes de los poderes públicos, Rodríguez calificó el hecho como un “secuestro ilegal” y denunció una agresión militar “sin precedentes”.

En su pronunciamiento, sostuvo que el verdadero objetivo de Washington es un cambio de régimen para apropiarse de los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela. Afirmó que la operación se ejecutó bajo “falsas excusas y pretextos” y que viola de manera flagrante los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Rodríguez recordó que, días antes, Maduro había reiterado su disposición a mantener canales de diálogo y cooperación internacional, lo que —según dijo— contrasta con la magnitud de la ofensiva estadounidense.

Asimismo, informó que todo el poder del Estado, incluidos los organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue activado para defender la soberanía y la integridad territorial. También llamó al pueblo venezolano a mantenerse en calma y a actuar en “perfecta unión nacional”, promoviendo una fusión policial, militar y popular frente a la crisis. La vicepresidenta destacó el respaldo internacional recibido desde países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y aseguró que Venezuela “jamás volverá a ser colonia de ningún imperio”.

