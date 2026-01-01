HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cobro de estacionamientos en playas del sur de Lima: tarifas rigen desde este 1 de enero para todo el verano 2026

Desde este 1 de enero, entran en vigencia los costos municipales en los principales balnearios de la capital, como Pucusana, Naplo, San Pedro y Arica.

Desde el 1 de enero de 2026, entran en vigor nuevas tarifas para el estacionamiento en playas del sur de Lima, aplicándose en Pucusana, Naplo, San Pedro y Arica durante la temporada alta.
Desde el 1 de enero de 2026, entran en vigor nuevas tarifas para el estacionamiento en playas del sur de Lima, aplicándose en Pucusana, Naplo, San Pedro y Arica durante la temporada alta.

Desde este 1 de enero de 2026 entraron en vigencia las nuevas tarifas municipales de estacionamiento en los balnearios del sur de Lima, que se aplicarán durante toda la temporada alta de verano, según la normativa publicada en El Peruano. La medida alcanza a las playas de Pucusana, Naplo, San Pedro y Arica, con cobros diferenciados por tiempo y ubicación.

En Pucusana, el costo oficial es de S/0,50 por cada 30 minutos para los estacionamientos en Naplo y Pucusana, y se cobrará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. hasta el 26 de abril. En esta zona se han habilitado 240 espacios vehiculares. En San Pedro y Arica (distrito de Lurín), la tarifa asciende a S/0,80 por 30 minutos, con horario de cobro de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Estos balnearios cuentan con 600 espacios disponibles (el reporte oficial precisa 601).

Comunas advierten por posibles cobros indebidos

Las municipalidades de Pucusana y Lurín son las encargadas de supervisar el cobro y garantizar la seguridad mediante personal oficial desplegado en los accesos vehiculares.

Las autoridades enfatizaron que los pagos deben realizarse solo a agentes autorizados con identificación visible, debido a que en veranos anteriores se registraron denuncias por cobros informales e indebidos.

Recomendaciones clave para veraneantes en el sur de Lima

  • Pagar solo a personal municipal acreditado y verificar la tarifa oficial antes de estacionar.
  • Llegar temprano, pues los espacios son limitados en horas de alta afluencia.
  • Respetar horarios de cobro para evitar multas o inconvenientes.
  • Reportar intentos de cobro informal a las autoridades presentes en la zona.
  • Asegurar el vehículo (cerrado y sin objetos de valor visibles).
  • Seguir indicaciones de tránsito y señalización municipal.
  • No dejar basura y usar contenedores para mantener limpio el balneario.

