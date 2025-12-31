¿Dónde sí puedes acampar frente al mar para recibir el Año Nuevo 2026? Lista de playas al sur de Lima
Acampar está permitido, mientras que el uso de cocinas portátiles y fogatas estará prohibido para garantizar la seguridad de los visitantes en los balnearios. La entrada es gratuita.
A pocas horas de despedir el 2025, los peruanos evalúan nuevas formas de celebrar el inicio del 2026. Entre las alternativas que han ganado interés se encuentra el acampar frente al mar para recibir el primer amanecer en Año Nuevo.
Aunque esta práctica ha sido restringida en varios balnearios del litoral limeño por razones de seguridad y orden público, aún existen playas al sur de Lima donde sí está permitido instalar carpas, siempre bajo el cumplimiento de las disposiciones municipales.
Playas habilitadas para acampar en Año Nuevo
La Municipalidad de San Antonio (Cañete) ha autorizado la instalación de carpas en estas playas, que están ubicadas entre los km 69.5 y 82 de la Panamericana Sur:
- Puerto Viejo
- Cerro La Virgen
- León Dormido
- La Ensenada
Estas zonas estarán habilitadas durante los días de Año Nuevo, con presencia de personal de fiscalización y seguridad, para garantizar que la celebración sea ordenada y que todos cumplan las normas municipales.
Lo que sí y lo que no está permitido
Para quienes vayan a pasar la noche en la playa:
Sí está permitido:
- Instalar carpas
- Disfrutar de la playa en familia o con amigos
No está permitido:
- Uso de cocinas portátiles
- Fogatas
- Ingreso de grandes cantidades de bebidas alcohólicas
- Envases de vidrio
Estas medidas buscan cuidar la seguridad de los visitantes y preservar el entorno costero, especialmente con la gran afluencia de personas que se espera durante las celebraciones.
Acceso y estacionamiento en las playas del Sur
El ingreso a las playas será libre, pero sí se cobrará estacionamiento según el tipo de vehículo:
- Autos: desde S/ 10
- Ómnibus: hasta S/ 30
Las autoridades han hecho un llamado a los veraneantes para que mantengan limpias las zonas de playa, respeten a los demás visitantes y colaboren con el cuidado del medio ambiente durante su estadía.
