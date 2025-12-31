HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

¿Dónde sí puedes acampar frente al mar para recibir el Año Nuevo 2026? Lista de playas al sur de Lima

Acampar está permitido, mientras que el uso de cocinas portátiles y fogatas estará prohibido para garantizar la seguridad de los visitantes en los balnearios. La entrada es gratuita.

Los peruanos buscan nuevas formas de celebrar el Año Nuevo 2026, destacando acampar en la playa para disfrutar del primer amanecer del año.
Los peruanos buscan nuevas formas de celebrar el Año Nuevo 2026, destacando acampar en la playa para disfrutar del primer amanecer del año. | Composición LR

A pocas horas de despedir el 2025, los peruanos evalúan nuevas formas de celebrar el inicio del 2026. Entre las alternativas que han ganado interés se encuentra el acampar frente al mar para recibir el primer amanecer en Año Nuevo.

Aunque esta práctica ha sido restringida en varios balnearios del litoral limeño por razones de seguridad y orden público, aún existen playas al sur de Lima donde sí está permitido instalar carpas, siempre bajo el cumplimiento de las disposiciones municipales.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Playas con restricción en Año Nuevo 2026: estos distritos de Lima aplicarán multas por acampar

lr.pe

Playas habilitadas para acampar en Año Nuevo

La Municipalidad de San Antonio (Cañete) ha autorizado la instalación de carpas en estas playas, que están ubicadas entre los km 69.5 y 82 de la Panamericana Sur:

  • Puerto Viejo
  • Cerro La Virgen
  • León Dormido
  • La Ensenada

Estas zonas estarán habilitadas durante los días de Año Nuevo, con presencia de personal de fiscalización y seguridad, para garantizar que la celebración sea ordenada y que todos cumplan las normas municipales.

Lo que sí y lo que no está permitido

Para quienes vayan a pasar la noche en la playa:

Sí está permitido:

  • Instalar carpas
  • Disfrutar de la playa en familia o con amigos

No está permitido:

  • Uso de cocinas portátiles
  • Fogatas
  • Ingreso de grandes cantidades de bebidas alcohólicas
  • Envases de vidrio

Estas medidas buscan cuidar la seguridad de los visitantes y preservar el entorno costero, especialmente con la gran afluencia de personas que se espera durante las celebraciones.

PUEDES VER: MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

lr.pe

Acceso y estacionamiento en las playas del Sur

El ingreso a las playas será libre, pero sí se cobrará estacionamiento según el tipo de vehículo:

  • Autos: desde S/ 10
  • Ómnibus: hasta S/ 30

Las autoridades han hecho un llamado a los veraneantes para que mantengan limpias las zonas de playa, respeten a los demás visitantes y colaboren con el cuidado del medio ambiente durante su estadía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

LEER MÁS
Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

LEER MÁS
Más de 50 personas rescatadas en playas de Lima previo al Año Nuevo: consumo de alcohol entre las principales causas

Más de 50 personas rescatadas en playas de Lima previo al Año Nuevo: consumo de alcohol entre las principales causas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y más de 70 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y más de 70 heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Sociedad

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horario y zonas afectadas este miércoles 31 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025