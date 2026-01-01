Operativo de limpieza en el Cercado de Lima movilizó a más de 300 operarios | MML

Las celebraciones por Año Nuevo 2026 dejaron un fuerte impacto en la limpieza de Lima. Solo durante la madrugada del 1 de enero, en el Cercado de Lima se recolectaron más de 850 toneladas de residuos sólidos, según cifras de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El operativo estuvo a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y movilizó a más de 300 operarios de limpieza, quienes realizaron labores de barrido, lavado de calles y recolección de desechos. Además, se eliminaron 62 puntos de quema de basura.

Zonas con mayor acumulación de residuos

Durante toda la madrugada y hasta las primeras horas del jueves 1 de enero, Barrios Altos y Mirones Bajo concentraron la mayor cantidad de desechos, con 200 toneladas retiradas en cada zona. En Santa Beatriz, Chacra Ríos y Cipreses se recolectaron cerca de 100 toneladas por sector, mientras que en el Centro Histórico se eliminaron más de 150 toneladas de residuos.

Para estas labores se desplegaron cisternas de lavado, camiones compactadores y cargadores frontales, lo que permitió una intervención sostenida en las seis zonas que conforman el Cercado de Lima.

El subgerente de Servicios a la Ciudad, Héctor Salvatierra, destacó el trabajo del personal de limpieza y señaló que las acciones buscan restablecer el orden en las zonas más concurridas de la capital. Asimismo, señaló que el operativo también apuntó a reducir riesgos ambientales. "El humo contamina el ambiente y representa riesgos de incendio. Con el trabajo de las cisternas y el equipo de limpieza, evitamos daños mayores", advirtió, al referirse a la quema de basura detectada en distintos puntos del Cercado. Añadió que estas conductas pueden ser sancionadas con multas superiores a 440 soles, conforme a la normativa vigente.