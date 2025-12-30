Emape asume administración de la Panamericana Norte y Sur tras retiro de Rutas de Lima

Emape se encargará del mantenimiento y operación de las vías sin cobro de peajes | La República

Emape se encargará del mantenimiento y operación de las vías sin cobro de peajes | La República

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) encargó a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) la administración de la Panamericana Norte y Sur, tras el retiro de la concesionaria Rutas de Lima a inicios de diciembre, debido a su proceso de liquidación luego de la suspensión del cobro de peajes.

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó el convenio que permite a la operadora asumir la gestión integral y descentralizada de ambas vías. A través de un comunicado, la comuna aseguró que los usuarios podrán transitar sin pago de peajes y que la operación no generará un impacto adicional en el presupuesto municipal.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué servicios asumirá Emape en la Panamericana Norte y Sur?

Con este encargo, el organismo municipal será responsable de los servicios esenciales vinculados a la seguridad vial, la atención de emergencias, el monitoreo del tránsito vehicular y el mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras. También tendrá a su cargo el recojo y disposición final de basura y desmontes, así como la operación de los bienes asociados al proyecto.

Además, la empresa municipal ejecutará el Plan Verano 2026, una de las temporadas con mayor flujo vehicular y alta carga de tránsito, lo que demandará un refuerzo en las labores de prevención y atención en ambas vías.

En la Panamericana Norte, la intervención de Emape abarcará el tramo comprendido entre el óvalo Habich, en San Martín de Porres, y el distrito de Santa Rosa, en Ancón. En tanto, en la Panamericana Sur, la administración se extenderá desde el Trébol de Javier Prado, en Santiago de Surco, hasta el distrito de Pucusana.

¿Volverá el cobro de peajes?

Respecto al financiamiento, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que los servicios serán cubiertos con los recursos obtenidos tras la ejecución de la carta fianza por incumplimientos contractuales de la anterior concesionaria, por un monto de 40 millones de dólares.

“Contamos con una cantidad importante de dinero que será colocada en un fideicomiso y utilizada exclusivamente para brindar el servicio que la población merece”, señaló el burgomaestre durante la presentación del Plan Verano 2026 en la Panamericana Sur. Asimismo, reiteró que su gestión no restablecerá el cobro de peajes.