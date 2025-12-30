Una mujer de 37 años permanece en estado crítico y con el 90% del cuerpo afectado luego de haber sido atacada con fuego por su pareja en Barrios Altos. El incidente, investigado por el Ministerio Público como tentativa de feminicidio, ocurrió la mañana del último 25 de diciembre y fue presenciado por los dos hijos menores de la afectada.

Así, tras varios días en condición de no habido, el agresor, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, de 41 años, fue ubicado en un centro hospitalario de Lima. Actualmente, se encuentra internado y bajo custodia policial, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes del caso.

Encuentran al agresor en hospital tras intento de feminicidio

De acuerdo con la investigación a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho), el ataque se produjo la mañana de Navidad. Familiares precisaron que sucedió alrededor de las 7:00 a. m. en la cuadra 14 del jirón Áncash, en el distrito mencionado.

Tras el incidente, Rafael Félix Hilario Guido, el agresor, huyó del lugar y su paradero fue desconocido durante varios días. Dos días después, ingresó al área de quemados del Hospital Guillermo Almenara, sin ser identificado inicialmente por las autoridades. Sin embargo, el 29 de diciembre, luego de que el caso se hiciera público, la Policía logró ubicarlo en dicho centro médico. La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres informó que solicitó y obtuvo la detención preliminar judicial contra el investigado, quien permanece internado bajo custodia policial.

Ahora, mientras la víctima continúa luchando por su vida, la familia ha organizado una pollada solidaria en la cuadra uno de la avenida Marcelino Torres para recaudar fondos y afrontar los costos del tratamiento. Asimismo, habilitaron el número 933 101 722 para quienes deseen colaborar.

Intento de feminicidio en Barrios Altos

Los familiares indicaron que todo se originó tras una discusión que quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, donde se observa al sujeto forcejear con la mujer e intentar ingresar por la fuerza al inmueble de ella. Luego, el agresor prendió fuego a la víctima dentro de su vivienda.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los familiares aseguran que el daño es de grandes condiciones y necesita importantes tratamientos. “Yo acabo de entrar a UCI a verla y su cara está mal, hinchada, todo su cuerpo está mal. Lo único que parece que se ha salvado un poco es su pierna derecha”, relató un pariente cercano. Añadieron que el fuego y el combustible también habrían comprometido las vías respiratorias: “Ella está dañada por dentro porque el líquido ingresó también por su garganta”.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

