Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

El ataque ocurrió la mañana de Navidad y quedó registrado por cámaras de seguridad. El agresor continúa no habido mientras la familia exige justicia a las autoridades.

Hombre agrede a su pareja con gasolina en intento de feminicidio en Barrios Altos
Hombre agrede a su pareja con gasolina en intento de feminicidio en Barrios Altos | Latina / Difusión

Un intento de feminicidio se dio este último 25 de diciembre en Barrios Altos. Una madre de familia de 37 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza, luego de haber sido atacada con fuego por su pareja la mañana Navidad. Familiares indican que su estado de salud es crítico y presenta quemaduras en gran parte del cuerpo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., a la altura de la cuadra 14 del jirón Áncash. Según la información recabada, el agresor, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, de 41 años, discutió con la afectada y la atacó en presencia de sus hijos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la discusión que se dio minutos antes del incidente.

Ataque quedó registrado en cámaras de seguridad

Las imágenes muestran cómo el sujeto intenta ingresar por la fuerza a la vivienda donde se encontraba Gisela con sus hijos. Ella le impide el acceso, pero el hombre forcejea con ella en la vía pública. En medio de la agresión, el atacante rompe una botella de cerveza para agredirla.

Posteriormente, ambos ingresan al inmueble, forcejeando al interior. Minutos después, la mujer sale desesperada a la calle y pide auxilio. Fueron los vecinos quienes acudieron en su ayuda y alertaron sobre la grave situación que había ocurrido dentro de la vivienda.

De acuerdo con los familiares, al interior del domicilio el agresor le roció gasolina, provocándole quemaduras severas. Actualmente, de acuerdo a la versión de los familiares para Latina, la afectada se encuentra en UCI con el 80% del cuerpo comprometido, intubada y conectada a un respirador artificial.

Agresor está como no habido y familia exige justicia

Los familiares de Gisela han alzado su voz para exigir justicia y una acción inmediata de las autoridades. “La policía fue a buscarlo a su casa, pero no está”, señaló un pariente, tras indicar que esa fue la respuesta que recibieron en la comisaría de San Andrés. El agresor continúa no habido.

Asimismo, indicaron que en algún momento se habría acercado al centro hospitalario: "Dejó dicho a otro familiar que las heridas serían leves, pero eso no es cierto. Yo acabo de entrar a UCI a verla y su cara está mal, hinchada, todo su cuerpo está mal. Lo único que parece que se ha salvado un poco es su pierna derecha”, relató un familiar, visiblemente afectado.

La situación médica es sumamente delicada. “Ella está dañada por dentro porque el líquido ingresó también por su garganta. Hoy a las 8 de la mañana entró a una cirugía y la doctora nos ha dicho que es un proceso muy largo. Solo nos queda esperar”, añadieron. Además, denunciaron que los gastos médicos ya superan los S/1.300. Gisela es madre de tres hijos, dos de ellos menores de edad, y presenta quemaduras de cuarto grado. La familia exige que el responsable sea capturado y que el Estado asuma su rol frente a este grave caso.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

