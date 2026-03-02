Gabinete de Denisse Miralles: Renovación Popular y Avanza País no darían el voto de confianza

El panorama político para la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se torna cada vez más complejo. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por proyectar una imagen de neutralidad y gestión técnica, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han manifestado una postura de confrontación, y han señalado que no otorgarían el voto de investidura en la sesión plenaria del próximo miércoles 18 de marzo.

El Congreso de la República se prepara para una de las sesiones más determinantes del gobierno de transición. La jefa del Gabinete, Denisse Miralles, acudirá al Pleno para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza, en medio de fuertes cuestionamientos a la idoneidad de varios de sus ministros.

TE RECOMENDAMOS TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

Renovación Popular y Avanza País negarían el voto de confianza

La bancada de Renovación Popular ha sido la primera en marcar una postura radical. A través de un comunicado y declaraciones de sus voceros, la agrupación anunció que negará la confianza al gabinete Miralles. El grupo parlamentario justifica su decisión alegando un presunto "pacto político" en la distribución de las carteras y cuestionando la idoneidad de algunos ministros que enfrentan procesos de investigación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por su parte, en Avanza País predomina una vigilancia estricta, donde se cuestiona la idoneidad de los siete ministros que mantienen investigaciones fiscales abiertas, entre ellos los titulares de Interior y Defensa.

Al respecto, la legisladora Diana Gonzales señaló a La República que respaldará la posición del candidato presidencial de su agrupación, José Williams, quien ya adelantó su rechazo al voto de investidura. Gonzales precisó, además, que la bancada se reunirá próximamente para definir una postura institucional colegiada frente al Gabinete Miralles.

Williams mencionó que su respuesta negativa se debe a que el poder se ha centrado en un partido, en APP, y "ahí tenemos desconfianza". En esa misma línea, la parlamentaria Gonzales indicó que la designación de Miralles es parte del co-gobierno entre la Alianza por el Progreso y la izquierda radical que representa al presidente Balcázar.

"La propia señora Miralles ha reconocido que no propuso a ninguno de los integrantes del gabinete. Este dato es gravísimo, que significa que no tiene autonomía para conducir el Consejo de Ministros, que no ha podido conformar un equipo alineado a una estrategia clara y eso nos lleva a una conclusión preocupante", reveló.

PUEDES VER: Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú aún no deciden sus votos

Por otro lado, el vocero de Somos Perú, Héctor Valer, señaló a La República que su bancada aún no ha definido el sentido de su voto. Según explicó, el grupo parlamentario se reunirá tras la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, programada para el viernes 11 de marzo, fecha a partir de la cual fijarán una postura oficial frente al pedido de confianza.

A título personal, Valer adelantó su disposición a otorgar la confianza al Gabinete Miralles, destacando que los titulares de Salud y Desarrollo Agrario poseen el perfil adecuado para dar continuidad a la gestión de Balcázar. No obstante, reconoció que la bancada se encuentra fraccionada: 'De alguna manera estamos partidos', admitió. En contraste, su colega de bancada, Alfredo Azurín, ya ha adelantado que votará en contra de la investidura.

A diferencia de agrupaciones como Renovación Popular, que ya han cerrado la puerta al diálogo, el fujimorismo ha optado por un silencio estratégico. Fuentes cercanas a la agrupación señalan que no existe una decisión unánime y que el sentido de sus votos se definirá en una reunión de bancada programada para los días previos a la presentación oficial en el Pleno.

Aunque Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, manifestó su rechazo a la conformación del gabinete liderado por Denisse Miralles, reveló que será la bancada la que adoptará una decisión responsable respecto al voto de confianza.

En esa misma línea, el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) señaló a este medio que su bancada aún evalúa el sentido de su voto. Precisó que esperarán a escuchar la exposición de la primera ministra Miralles, pues su respaldo dependerá de las propuestas en seguridad ciudadana, atención de desastres naturales y la garantía de continuidad para las obras públicas en curso.

Carlos Zevallos,congresista de Acción Popular, indicó que su bancada ha decidido no otorgar el voto de confianza mientras no se marquen deslindes políticos de Vladímir Cerrón. Asimismo, añadió que escucharán la presentación del gabinete, pero mantienen su posición de negar la confianza mientras no se hagan esas modificaciones.

“Mi bancada adoptó la decisión de no dar el voto de confianza mientras no se deslinde con el señor Vladímir Cerrón ni tampoco se separe de los ministros que son parte del pacto que anteriormente tenían con los acuñistas”, sentenció.

El congresista Neomías Dávila de Perú Libre reveló para La República que en conjunto con su bancada, primero escucharán en bloque para tomar una decisión.

El congresista Darwin Espinoza comunicó a Canal N que está seguro de que la bancada Podemos votará por la confianza al gabinete. De acuerdo al parlamentario, mantiene positiva la respuesta de su bancada: "Tomando en consideración la votación o la posición que hemos tenido en la elección del nuevo presidente, yo estoy seguro de que así va a ser", señaló

Congresistas debaten en votar a favor o en contra del gabinete

Algunos parlamentarios conversaron con La República y dieron a conocer sus posturas frente al voto de confianza próximo al 18 de marzo.

El parlamentario Edwin Martínez de Acción Popular señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el voto de confianza. “Aún no lo evalué. Pero no habría motivo para no darlo. Si hubiera ministros cuestionados dentro del gabinete, podría pensar en no dar el voto de confianza. Pero todavía no he evaluado a fondo a los ministros”, precisó.

Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú, fue enfático en señalar que no otorgará el voto de confianza al gabinete. "Bajo el pretexto de los grupos de derecha de una ‘inestabilidad’, la inestabilidad la han ocasionado ellos desde el golpe a Pedro Castillo, no respetando la voluntad popular”, agregó.

Alianza para el Progreso (APP) continúa sin pronunciarse oficialmente sobre la decisión que está tomando la bancada. La República intentó obtener la versión de Eduardo Salhuana, vocero de APP, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. No obstante, diversos indicios sugieren que la bancada apepista respaldaría al gabinete, una postura que se habría gestado incluso antes de la oficialización de su estructura ministerial.

Renovación Popular juega su partido aparte con voto de confianza

A diferencia de otras agrupaciones que han mostrado una apertura inicial al diálogo, la bancada de Renovación Popular ha optado por una posición de vigilancia estricta. Para profundizar en esta estrategia, La República consultó al politólogo David Sulmont, para analizar la decisión del partido al adelantar su rechazo al voto de investidura días antes de la presentación oficial del Gabinete Miralles.

Al respecto, Sulmont indicó que es difícil que Renovación Popular, como partido opositor al gabinete, pueda obtener algún beneficio de adelantar su voto. "Me parece que es una apuesta en la que no queda claro si va a tener un rédito electoral directo. La ciudadanía va a esperar cuáles son las propuestas de gobierno; entonces, votar contra el gabinete no es una propuesta de gobierno", mencionó.

Asimismo, indicó que tanto la postura de Renovación Popular como los recientes comentarios de Keiko Fujimori, como líder del partido Fuerza Popular, al señalar que prefiere el voto negativo al gabinete, responden a una contradicción histórica. Tanto el fujimorismo como el sector de López Aliaga buscan presentarse como opositores al Gobierno para obtener rédito electoral. Sin embargo, esta postura choca con la realidad de que ambos bloques fueron el soporte legislativo del Ejecutivo tras la vacancia de Pedro Castillo.

"Yo no sé si el hacer campaña electoral tratando de posicionarse como oposición al gobierno va a dar algún rédito, porque el fujimorismo y López Aliaga quieren hacer lo mismo. Cuando son parte de un congreso que, digamos, ha sostenido al ejecutivo desde la vacancia de Castillo, y que busquen diferenciarse actualmente de un gobierno que sale del parlamento, del cual ellos han sido parte, me parece que es difícil para ellos", sentenció.

Asimismo, criticó que oponerse al Gabinete de Miralles resulta una falta de efectividad en las estrategias de campaña de la derecha peruana de cara a las Elecciones 2026. El politólogo señala que posicionarse como oposición a un gabinete de transición que apenas tiene días de gestión —como el de Denisse Miralles— no resuena con el electorado.

"Si Renovación Popular y el fujimorismo van a hacer campaña tratando de dedicarse como oposición a un gobierno que tiene un par de semanas, me parece que es una apuesta que no va a conectar mucho con las expectativas que tiene la ciudadanía respecto de un cambio más profundo de quienes están conduciendo el país. Y las encuestas demuestran eso: más del 40% de las personas todavía no han decidido su voto. Entonces están buscando alguna alternativa de cara al final y eso no puede ser; después de 3 años en campaña y más en el caso de Fujimori, no han podido sumar más intención de voto; se ha mantenido casi igual desde mediados del año pasado", indicó.