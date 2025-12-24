HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja: "No es la primera vez"

Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, realizó una denuncia pública contra su expareja, identificado como Erick Gutiérrez, a quien acusó de haberla agredido física y psicológicamente. 

Miss Arequipa denunció a su expareja por agresión Foto: Composición LR
A través de sus redes sociales, Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, realizó una denuncia pública contra su expareja, Erick Gutiérrez Arredondo, a quien acusa de agredirla física y psicológicamente, así como retenerla contra su voluntad. Mediante un video, la reina de belleza mostró las lesiones que habría sufrido a manos de su presunto agresor.

Barbachan aseguró que no solo fue golpeada, si no también insultada y atacada con una correa. Notablemente afligida, la joven de 20 años contó que también fue amenazada con un objeto pulso cortante. “Esta no es la primera vez que he sido agredida. Tiempo atrás recibí amenazas, maltrato psicológico y físico, por eso es que hasta el día de hoy nunca hablé. Esta persona no solo lanzaba amenazas contra mi persona, también contra mi familia y contra mi círculo cercano, por eso es que tuve mucho miedo y no hablé”, relató.

Miss Arequipa 2025 denuncia agresión física

La modelo arequipeña Lidia Barbachan señaló que el episodio de agresión física no se trata de un hecho aislado. Por ello, tras tomar fuerza, decidió hacerlo público. “Basta, ya no me voy a callar más”, expresó. La reina de belleza también denunció presuntos intentos de chantaje mediante la difusión de videos íntimos.

Asimismo, Barbachan señaló que la agresión ocurrió en presencia de familiares de su expareja, quienes - según indicó - no hicieron nada para socorrerla. “Todo esto en presencia de su madre y su padre que no hicieron nada por defenderme. También hubo un momento en el que ingresó a la habitación con un cuchillo y repetía que me quitaría la vida. Cuando intentaba pedir auxilio, los golpes eran más intensos”.

Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, teme por su vida

Lidia Barbachan contó que la relación con Erick Gutiérrez inició en 2023 y que, tras intentar terminar el vínculo sentimental un año después, recibió amenazas de difundir material íntimo. “Le pido a las chicas que lo conocen que tengan mucho cuidado. Pido justicia y garantías para mi vida. Sé que Erick está hablando con otra persona para hacerme daño”, agregó.

Finalmente, Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, responsabilizó públicamente a su expareja si algo llegara a ocurrirle. “Si algo me pasa o a mi familia, ya saben a quién culpar”, manifestó. Además, advirtió a otras mujeres sobre el comportamiento del denunciado, quien - según señaló - trabaja como docente preuniversitario.

