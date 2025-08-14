En Perú, pocas costumbres tienen tanta fuerza comunitaria como la pollada. Lo que comenzó como una forma de reunir dinero para apoyar a vecinos o familiares en momentos difíciles, hoy ha evolucionado hacia un sistema empresarial que mueve a miles de personas. En Lima, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho (SJL), esta tradición ha alcanzado un nuevo nivel gracias a empresas especializadas que ofrecen el servicio completo, llevando el sabor de esta tradición a grandes eventos.

Una de las más destacadas es Polladas Ninos Chicken, que tiene más de 30 años en el rubro y cuyo gerente general, Rodolfo Cuadros, ha liderado la profesionalización de esta costumbre. En conversación con La República, el pionero de las “polladas profesionales” reveló que este modelo de negocio mantiene su esencia solidaria, pero con una producción a gran escala que, muchas veces, cubre celebraciones para más de 20.000 personas.

¿Qué son las “polladas profesionales”?

Las “polladas profesionales” son servicios que replican la tradicional venta de este plato de la gastronomía peruana para recaudar fondos, pero con un nivel de producción, logística y calidad equiparable al de un catering especializado. A diferencia de las polladas caseras, estas cuentan con personal capacitado, equipos de cocina móviles, parrillas industriales y protocolos que garantizan higiene, rapidez y sabor. En Lima, este formato ha ganado notoriedad por su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de evento, desde festivales masivos hasta actividades escolares.

“Una pollada tradicional o hecha en casa, puede salir un día rico, otro más o menos y otro mal. En cambio, nosotros llegamos teniendo un proceso en todas nuestras áreas, que garantiza un producto estándar, cuyo sabor que llevemos vaya a todo lugar y se pueda mantener desde un inicio hasta el final, como la conservación de los alimentos. Los eventos que nosotros atendemos son masivos. Por ejemplo, para un evento que requiera 2.000 polladas tenemos que ir con camión frigorífico. No podemos exponer las porciones a temperatura ambiente, eso genera que se malogre. Todo eso tiene que tener un proceso de conservación para mantener el producto al 100% bien”, detalló.

¿Cómo funciona el negocio de las “polladas profesionales” en Perú?

El funcionamiento de este modelo combina tradición con innovación. Cuadros, quien heredó el negocio de su padre en este rubro hace más de 15 años con Polladas Ninos Chicken revela que la propia demanda ha ocasionado que se profesionalicen, brindando un sistema de distribución que les permite que el producto sea 100% debidamente preparado.

“Somos los que iniciamos y los que hemos introducido este sistema de poder obtener un fondo mediante una pollada. Hubo en tiempo en el que éramos los únicos y ha habido algunas personas que nos han imitado, abierto sus empresas y cada uno está en su diferente sector, ahora tenemos competencia. Hay varias empresas que incluso han imitado este modelo”, mencionó.

Las empresas de “polladas profesionales”, que trabajan en toda la capital, desde Puente Piedra hasta Villa el Salvador, son capaces de atender eventos reducidos de unas 50 personas, así como encuentros multitudinarios que superan las 20.000.

“Por ejemplo, esta semana nos ha llamado Polvos Azules, en el centro de Lima. Ellos tienen una actividad programada para este sábado y nos han pedido 1.500 polladas. Ellos nos llaman, le hacemos un contrato y comenzamos a organizarnos para preparar esta actividad. Nosotros llegamos el mismo día, armamos una logística en el lugar, todo un stand presentable en la cual se va a procesar el empaque y la entrega de estas respectivas polladas. Tenemos un área donde ubicamos nuestras parrillas industriales y ahí se van a estar preparando o cociendo estas polladas, para ser luego puestas en el área del empaque y poder entregarlas”, indicó Cuadros.

Las empresas dedicadas al rubro de las "polladas bailables" atienden públicos pequeños de 50 personas hasta eventos de más de 10.000. Foto: La República.

¿Por qué las personas prefieren contratar una “pollada profesional”?

Según Cuadros, cada vez más personas eligen contratar un servicio de “pollada profesional” en lugar de preparar el plato ellos mismos debido a que obtienen una ganancia mayor. El gerente de Polladas Ninos Chicken explicó que los clientes que solicitan su trabajo suelen generar entre un 20% y 30% más de lo que hubieran logrado de haberlo hecho por su cuenta.

“Al ser una empresa grande en este rubro brindamos a cada cliente un precio especial para estas actividades pro fondos, ya que hemos iniciado así. Cuando nos llama un cliente que tiene una emergencia. Por ejemplo, hace poco en la Cachina Fashion, asaltantes entraron y robaron a una cambista. Ella se comunicó con nosotros para hacer el evento porque la gente en el centro comercial quiere hacer una actividad en favor y en esos casos tenemos un precio para estas personas que están pasando por esta necesidad” contó.

Cuadros diferencia los precios para ayudas sociales con los eventos masivos en colegios, que representan el 50% de sus clientes, o empresas que requieren el servicio. “Nuestro mayor cliente es una cooperativa, que tiene alrededor 70.000 socios en todo Lima y hacen cuatro eventos por año. En noviembre viene el siguiente y último, donde reúnen 20.000 de los 70.000 socios. Ese día le dan almuerzo para todos, hacen un show con artistas. Incluso este año, que están celebrando sus 50 años, ya tenemos el contrato firmado con ellos y nos han pedido 10.000 polladas más. Nos estamos preparando para ese gran evento, donde se van a hacer 30.000 polladas y va a ser un récord”, sentenció.