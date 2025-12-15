HOYSuscripcion LR Focus

Turismo

Machu Picchu es elegida la principal atracción turística del mundo en 2025 según los World Travel Awards

Machu Picchu vuelve a brillar en el turismo global tras ser nombrada por séptima vez como la principal atracción turística mundial en los ‘World Travel Awards 2025’.

Machu Picchu gana por séptima vez la distinción como el destino más atractivo del mundo en los 'World Travel Awards 2025'
Machu Picchu gana por séptima vez la distinción como el destino más atractivo del mundo en los ‘World Travel Awards 2025’ | Foto: composición LR/dos manos Perú/World Travel Awards

Machu Picchu vuelve a acaparar las portadas principales del turismo mundial, luego de haber sido reconocido una vez más por los World Travel Awards (WTA) como la principal atracción turística global. Este significativo premio consolida a la ciudad imperial, Cusco, como un destino predilecto e importante para millones de visitantes y viajeros.

El anuncio se dio a conocer a inicios de diciembre por el certamen internacional, lo que generó una gran repercusión en el ámbito turístico. La elección de Machu Picchu como principal destino del mundo volvió a poner en valor su herencia cultural andina y reafirmó su reconocimiento a nivel global.

Machu Picchu se corona como el mejor destino turístico por los premios World Travel Awards. Foto: World Travel Awards

Machu Picchu se corona como el mejor destino turístico por los premios World Travel Awards. Foto: World Travel Awards

PUEDES VER: ¿Cuál es la capital gastronómica de Sudamérica? El World Travel Awards revela que país tiene este título en el 2025

lr.pe

Machu Picchu, la principal atracción turística del mundo según los World Travel Awards

El reconocimiento internacional no solo reafirma el valor histórico y cultural de Machu Picchu, sino que también vuelve a posicionar al Perú en el centro de la escena turística global. Este logro resalta la riqueza patrimonial del país y evidencia su capacidad para competir entre los destinos más destacados del mundo. Asimismo, refuerza la presencia peruana en los World Travel Awards 2025 como un referente del turismo a nivel mundial.

Machu Picchu, considerada una de las siete maravillas del mundo, se impuso a otros destinos reconocidos como Chichén Itzá, el Taj Mahal, la Acrópolis de Atenas, el Parque Nacional del Gran Cañón, la Gran Muralla China, el monte Kilimanjaro y las cataratas del Niágara, entre otros. Este logro le permitió obtener el premio ‘World’s Leading Tourist Attraction 2025’, un reconocimiento que distingue a los principales atractivos turísticos del planeta.

Perú también fue reconocido como el mejor destino culinario del mundo y el mejor destino cultural del mundo. Foto: Perú Travel

Perú también fue reconocido como el mejor destino culinario del mundo y el mejor destino cultural del mundo. Foto: Perú Travel

PUEDES VER: Perú es nominado entre los mejores destinos turísticos por los 'Oscars' del Turismo y Lonely Planet: conoce las categorías y cómo votar

lr.pe

El reconocimiento internacional de Machu Picchu

El pasado 6 de diciembre, cuando se conocieron los resultados de estos premios —considerados los ‘Óscar del Turismo’—, Machu Picchu fue reconocido por séptima vez en los últimos diez años como el principal destino turístico del mundo: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y 2025.

Por ello, el portal Perú Travel de PromPerú celebró con entusiasmo el galardón otorgado al monumento inca. En su publicación, también destacó otros reconocimientos obtenidos por el país: Mejor destino culinario del mundo 2025, Mejor destino cultural del mundo 2025 y el premio a la propia entidad como Mejor oficina de turismo mundial 2025.

