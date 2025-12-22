HOYSuscripcion LR Focus

Reportan fallas en las revisiones técnicas de buses que trasladan turistas a Machu Picchu

Algunos buses de Consettur habrían circulado con documentación no válida, lo que plantea riesgos para los pasajeros. Las autoridades cuestionan la falta de control por parte de la SUTRAN y la PNP.

Transporte turístico en Cusco tendría irregularidades. Foto: Peruways
Transporte turístico en Cusco tendría irregularidades. Foto: Peruways

El transporte turístico que conduce a miles de visitantes hacia Machu Picchu ha sido objeto de crítica tras detectarse presuntas irregularidades en la documentación técnica de algunas unidades que operan en esta ruta.

De acuerdo con información difundida por el medio Exitosa, buses pertenecientes a la empresa Consettur habrían circulado con certificados de inspección técnica vehicular falsificados, una situación que pondría en peligro a los pasajeros. Esta es una de las rutas más transitadas del país, utilizada diariamente por turistas nacionales y extranjeros que buscan llegar a uno de los principales atractivos del Perú.

Certificados técnicos bajo sospecha

Según lo informado, gran parte de las unidades pertenecientes a Consettur habrían presentado certificados de inspección técnica que no corresponderían a documentos auténticos, lo que implica que estos buses no habrían pasado las evaluaciones obligatorias que garantizan su correcto funcionamiento mecánico. Estas revisiones son un requisito indispensable para asegurar que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas antes de operar en rutas de alta exigencia.

La investigación detectó que la mayoría de las unidades observadas cuentan con revisiones técnicas emitidas por empresas ubicadas en Chanchamayo, región Junín, entre ellas “Revisiones Técnicas S.A.” y “Revisiones Técnicas de la Selva”. Sin embargo, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ninguna de estas compañías tiene sucursal en la región Cusco.

Cuestionamientos a la fiscalización

Ante esta situación, se cuestionó la ausencia de control por parte de las autoridades competentes como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) o la Policía Nacional del Perú (PNP). Según lo expuesto, algunas unidades continúan operando pese a no cumplir con los requisitos vigentes.

Entre los vehículos observados figuran los buses con placas XBT-963 y XBU-954, los cuales estarían circulando a pesar de contar con revisiones técnicas vencidas. Este hecho podría configurar un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

Asimismo, si los certificados presentados fueran originales, el problema radicaría en que el procedimiento no se habría realizado conforme a ley. Pues, para obtener un certificado se tiene que pasar por todo un proceso de inspecciones físicas.

El Reglamento Nacional de Tránsito es claro respecto a este tipo de infracciones. El código M28 tipifica como falta “muy grave” conducir un vehículo sin contar con SOAT vigente o con certificado de inspección técnica válido. Las sanciones incluyen una multa equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Estas disposiciones buscan reducir riesgos en las vías y garantizar que las unidades que prestan servicio de transporte, especialmente turístico, se encuentren en condiciones adecuadas.

SUTRAN se pronuncia ante supuestas irregularidades

Debido a las diferentes denuncias que se realizaron, la entidad inhabilitó a la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central" E.I.R.L. por presuntas irregularidades en la operación de sus servicios de inspección técnica vehicular, ello en el marco del caso de los buses de la empresa Consettur. Esto luego de que realizaran un nuevo proceso de inspección.

Además, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, puso en tela de juicio el accionar de la empresa certificadora que realizó revisiones técnicas a los buses de Consettur que operan la ruta hacia Machupicchu, al advertir presuntas irregularidades en su instalación, funcionamiento y autorizaciones dentro del distrito que alberga el Santuario Histórico.

