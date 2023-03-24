HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

¿Qué significa el nombre de Ollantaytambo, uno de los 50 mejores lugares del mundo, según Time?

Ollantaytambo es una parada infaltable en el camino a Machu Picchu. Esta joya del Valle Sagrado también brilla con luz propia y ha destacado en un prestigioso ránking internacional. Descubre cuál es el significado de su nombre.

Ollantaytambo se ubica en el Valle Sagrado de Cusco. Foto: Andean Great Treks
Ollantaytambo se ubica en el Valle Sagrado de Cusco. Foto: Andean Great Treks

¡Orgullo peruano! Ollantaytambo se ubica actualmente dentro de los 50 mejores lugares de todo el mundo para visitar este 2023, según la revista Time. Aunque, erróneamente, este sitio arqueológico de Cusco, caracterizado por sus grandes andenes, pueda ser considerado como un punto turístico más rumbo a Machu Picchu, lo cierto es que esta mítica construcción goza de sus propios atractivos para turistas nacionales y extranjeros. Te contamos más de este complejo inca y qué significado tiene su nombre.

PUEDES VER: ¿Sabías que en Cusco existe el ‘pueblo de los brujos’? Conoce Huasao, la ciudad de los chamanes

lr.pe

Considerado como una joya del Valle Sagrado, Ollantaytambo fue fundado en el siglo XV por el inca Pachacútec, quien dominó al pueblo local que se asentaba allí para unir dicho territorio a lo abarcado por el Imperio Inca. De esta manera, inició la construcción de Ollantaytambo y las principales edificaciones de este sitio arqueológico.

¿Qué significa la palabra "ollantaytambo"?

El sitio arqueológico Ollantaytambo tendría dicho nombre por la palabra en aimara "ulla-nta-wi", cuyo significado es "lugar de observación desde abajo", según el linguïsta Rodolfo Cerrón-Palomino. Además, también estaría inspirado en la palabra quechua "tampu" o "tambo" que se refiere a un sitio de administración o alojamiento.

Ollantaytambo proviene de la palabra homónima en aimara. Foto: Get Your Guide

Ollantaytambo proviene de la palabra homónima en aimara. Foto: Get Your Guide

¿Dónde queda Ollantaytambo y cómo llegar?

Ollantaytambo está ubicado en el distrito homónimo, en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco. Para llegar a este mítico lugar desde la ciudad del Cusco puedes tomar un bus público desde el cruce de la avenida Grau con la av. Pavitos, cerca al Tempo de Qorikancha. El viaje dura 1 hora y 40 minutos, y cuesta aproximadamente S/10. Otra opción es contratar un tour turístico que te recoja desde la ciudad del Cusco y se dirija a Ollantaytambo.

La vista desde el sitio arqueológico de Ollantaytambo es una de las preferidas de Cusco por los turistas. Foto: Howlanders

La vista desde el sitio arqueológico de Ollantaytambo es una de las preferidas de Cusco por los turistas. Foto: Howlanders

Notas relacionadas
La vez que integrantes del "Chavo del 8" visitaron Cusco y se enamoraron de Machu Picchu

La vez que integrantes del "Chavo del 8" visitaron Cusco y se enamoraron de Machu Picchu

LEER MÁS
¿Sabías que en Cusco existe el ‘pueblo de los brujos’? Conoce Huasao, la ciudad de los chamanes

¿Sabías que en Cusco existe el ‘pueblo de los brujos’? Conoce Huasao, la ciudad de los chamanes

LEER MÁS
Waqrapukara: ¿dónde se ubica la fortaleza preínca que permaneció oculta más de 800 años?

Waqrapukara: ¿dónde se ubica la fortaleza preínca que permaneció oculta más de 800 años?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

LEER MÁS
Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

LEER MÁS
¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Datos LR

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025