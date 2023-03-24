¿Qué significa el nombre de Ollantaytambo, uno de los 50 mejores lugares del mundo, según Time?

¡Orgullo peruano! Ollantaytambo se ubica actualmente dentro de los 50 mejores lugares de todo el mundo para visitar este 2023, según la revista Time. Aunque, erróneamente, este sitio arqueológico de Cusco, caracterizado por sus grandes andenes, pueda ser considerado como un punto turístico más rumbo a Machu Picchu, lo cierto es que esta mítica construcción goza de sus propios atractivos para turistas nacionales y extranjeros. Te contamos más de este complejo inca y qué significado tiene su nombre.

Considerado como una joya del Valle Sagrado, Ollantaytambo fue fundado en el siglo XV por el inca Pachacútec, quien dominó al pueblo local que se asentaba allí para unir dicho territorio a lo abarcado por el Imperio Inca. De esta manera, inició la construcción de Ollantaytambo y las principales edificaciones de este sitio arqueológico.

¿Qué significa la palabra "ollantaytambo"?

El sitio arqueológico Ollantaytambo tendría dicho nombre por la palabra en aimara "ulla-nta-wi", cuyo significado es "lugar de observación desde abajo", según el linguïsta Rodolfo Cerrón-Palomino. Además, también estaría inspirado en la palabra quechua "tampu" o "tambo" que se refiere a un sitio de administración o alojamiento.

Ollantaytambo proviene de la palabra homónima en aimara. Foto: Get Your Guide

¿Dónde queda Ollantaytambo y cómo llegar?

Ollantaytambo está ubicado en el distrito homónimo, en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco. Para llegar a este mítico lugar desde la ciudad del Cusco puedes tomar un bus público desde el cruce de la avenida Grau con la av. Pavitos, cerca al Tempo de Qorikancha. El viaje dura 1 hora y 40 minutos, y cuesta aproximadamente S/10. Otra opción es contratar un tour turístico que te recoja desde la ciudad del Cusco y se dirija a Ollantaytambo.