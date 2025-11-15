Según informó Carlos Villegas, director de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), el gremio ha registrado 2,985 fallecidos por accidentes de tránsito entre enero y octubre de este 2025 a nivel nacional. En entrevista con La República, el representante explicó que las cifras las obtienen mediante el cruce de información de la Policía Nacional —que reporta los casos atendidos en comisarías— y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que registra ingresos en morgues y hospitales.

Rol del MTC en la reducción de accidentes no es positivo, advierte Aviactran

Respecto a las causas, indicó que los siniestros se originan principalmente por exceso de velocidad, imprudencia de conductores y peatones, así como por deficiencias en la infraestructura vial. Sin embargo, enfatizó que la mayor responsabilidad recae en el gobierno: “El Estado es el responsable del 60% de los accidentes de tránsito y el 40% es entre conductores y peatones”.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Villegas precisó que la mayoría de siniestros se origina por exceso de velocidad e imprudencia de conductores y peatones, pero advirtió que la responsabilidad no recae únicamente en ellos. Según su evaluación, el 60% de la accidentalidad está vinculada al Estado, debido a deficiencias de infraestructura vial, ausencia de cultura de tránsito y decisiones institucionales que —señala— priorizan el cobro de multas antes que la prevención.

En esa línea, cuestionó la actuación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la creación de nuevas entidades sin resultados visibles. “Se están creando instituciones que más que nada están haciendo agencias de empleo (…) No se están reduciendo los accidentes de tránsito (...) No les interesa”, afirmó. También criticó el uso de multas como mecanismo recaudatorio y la ausencia de estudios técnicos para los límites de velocidad. “Las papeletas tienen que ser elevadísimas, altas y abusivas. Ese es mi criterio”.

PUEDES VER: Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor

Tragedia en Arequipa evidencia precariedad del sistema

El reciente accidente en Ocoña, Arequipa, en el que fallecieron 37 personas, reavivó el debate sobre la seguridad vial en el país. Villegas, quien acudió a la zona para asistir a los familiares, relató que pasajeros sobrevivientes indicaron que el conductor del bus manejaba correctamente y que el siniestro se produjo cuando otro vehículo invadió su carril, lo que provocó un choque frontal y la caída de la unidad hacia una quebrada.

Respecto al sistema de transporte público, cuestionó que las autoridades permitan la circulación de vehículos informales, pese a conocer su existencia. “Eso lo sabe la ATU, la policía, las comisarías; pero no hacen nada. Los piratas circulan y perjudican a los formales”, afirmó.

Finalmente, Villegas exhortó al Gobierno a atender las demandas de las víctimas. “Hemos pedido audiencia al presidente para que nos reciba (…) Si no nos recibe, será uno más al que no le interesaron las víctimas”, declaró, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.