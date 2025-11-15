HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      
Sociedad

Perú registra 2985 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025 y asociación de víctimas cuestiona la labor MTC: “No les interesa”

La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito señala que la presencia de vehículos informales y la débil supervisión estatal generan riesgos que el Estado no atiende con urgencia.

Foto: Andina.
Foto: Andina.

Según informó Carlos Villegas, director de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), el gremio ha registrado 2,985 fallecidos por accidentes de tránsito entre enero y octubre de este 2025 a nivel nacional. En entrevista con La República, el representante explicó que las cifras las obtienen mediante el cruce de información de la Policía Nacional —que reporta los casos atendidos en comisarías— y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que registra ingresos en morgues y hospitales.

PUEDES VER:Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

lr.pe

Rol del MTC en la reducción de accidentes no es positivo, advierte Aviactran

Respecto a las causas, indicó que los siniestros se originan principalmente por exceso de velocidad, imprudencia de conductores y peatones, así como por deficiencias en la infraestructura vial. Sin embargo, enfatizó que la mayor responsabilidad recae en el gobierno: “El Estado es el responsable del 60% de los accidentes de tránsito y el 40% es entre conductores y peatones”.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Villegas precisó que la mayoría de siniestros se origina por exceso de velocidad e imprudencia de conductores y peatones, pero advirtió que la responsabilidad no recae únicamente en ellos. Según su evaluación, el 60% de la accidentalidad está vinculada al Estado, debido a deficiencias de infraestructura vial, ausencia de cultura de tránsito y decisiones institucionales que —señala— priorizan el cobro de multas antes que la prevención.

En esa línea, cuestionó la actuación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la creación de nuevas entidades sin resultados visibles. “Se están creando instituciones que más que nada están haciendo agencias de empleo (…) No se están reduciendo los accidentes de tránsito (...) No les interesa”, afirmó. También criticó el uso de multas como mecanismo recaudatorio y la ausencia de estudios técnicos para los límites de velocidad. “Las papeletas tienen que ser elevadísimas, altas y abusivas. Ese es mi criterio”.

PUEDES VER: Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor

lr.pe

Tragedia en Arequipa evidencia precariedad del sistema

El reciente accidente en Ocoña, Arequipa, en el que fallecieron 37 personas, reavivó el debate sobre la seguridad vial en el país. Villegas, quien acudió a la zona para asistir a los familiares, relató que pasajeros sobrevivientes indicaron que el conductor del bus manejaba correctamente y que el siniestro se produjo cuando otro vehículo invadió su carril, lo que provocó un choque frontal y la caída de la unidad hacia una quebrada.

Respecto al sistema de transporte público, cuestionó que las autoridades permitan la circulación de vehículos informales, pese a conocer su existencia. “Eso lo sabe la ATU, la policía, las comisarías; pero no hacen nada. Los piratas circulan y perjudican a los formales”, afirmó.

Finalmente, Villegas exhortó al Gobierno a atender las demandas de las víctimas. “Hemos pedido audiencia al presidente para que nos reciba (…) Si no nos recibe, será uno más al que no le interesaron las víctimas”, declaró, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025