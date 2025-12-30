Cusco: delincuentes armados asaltan grifo y huyen con 10 mil soles

No se descarta que los detenidos estén inmersos en otros robos a grifos. Créditos: Luis Álvarez / La República.

Tras una persecución, efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de dos presuntos delincuentes que minutos antes habrían perpetrado un asalto a mano armada en un grifo del distrito de San Sebastián en la provincia de Cusco. Los sujetos, fuertemente armados, huían a bordo de una camioneta oscura.

Los hechos ocurrieron la tarde del último lunes en la que cuatro desconocidos interceptaron a los propietarios del grifo André luego de encañonarlos y golpearlos les arrebataron 10 mil soles.

Los delincuentes en su huida de la Policía en una camioneta chocaron contra un poste de alumbrado público, cerca a la vía expresa, los sospechosos descendieron y trataron de escapar corriendo por la margen del rio Huatanay. Dos fueron capturados, Farbil Flores Huisa (40) natural de Arequipa y Carlos Álvarez Ccañihua (50). Quienes presentan antecedentes por delitos similares.

El general PNP Julio Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco confirmó que los delincuentes se habrían llevado alrededor de 10 mil soles, luego de golpear a uno de los encargados del establecimiento. Asimismo, informó que uno de los detenidos es de procedencia arequipeña.

"Una alerta ciudadana hizo que un patrullero actué de inmediato y tras una breve persecución pudimos agarrar a dos , los delincuentes arrojaron cuatro armas de fuego", dijo el general Becerra.

El jefe policial no descartó que se trate de un caso de reglaje y señaló que serían cuatro los delincuentes que participaron en el asalto. Lamentablemente el dinero sustraído no fue recuperado.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho criminal, y que tuvo una inmediata reacción policial.

No se descarta que los detenidos estén inmersos en robos a grifos en Cusco como lo ocurrido en octubre último, donde desconocidos secuestraron a una trabajadora de un establecimiento del cercado de Cusco y la abandonaron en Sacsayhuaman.