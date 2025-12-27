Cifras de acoso sexual en el Metropolitano llega a casi 1,000 casos en lo que va del 2025 | Foto: Difusión.

Cifras de acoso sexual en el Metropolitano llega a casi 1,000 casos en lo que va del 2025 | Foto: Difusión.

A pesar de que el Metropolitano representa menos del 15% de los viajes en Lima Metropolitana, alrededor de 700.000 usuarios se movilizan cada día entre sus 43 estaciones habilitadas, muchos de ellos entre la incomodidad y desesperación, apegados como pueden por la prisa frente a la falta de buses. En medio de ese caos, actúan los hostigadores.

Datos oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indican que durante el 2025, 982 personas denunciaron ser víctimas de acoso sexual dentro de este medio de transporte, más de 700 respecto a las 232 registradas hasta octubre de 2024, última fecha reportada por la entidad en dicho año.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Alrededor de 700.000 personas se movilizan en el Metropolitano cada día. Foto: Difusión.

Según precisó la institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTPE), entre enero y octubre, la Brigada Antiacoso realizó 381.622 intervenciones preventivas en el servicio de transporte urbano y durante el año formó a 12.938 operadores en prevención y actuación frente a este tipo de situaciones. Una vez activado el protocolo, personal de la ATU acompaña a la agraviada e informa a la Policía Nacional (PNP), para luego brindar atención legal y psicológica gratuita.

En conversación con La República, Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, resaltó los protocolos de prevención establecidos por la autoridad de transporte, pero cuestionó que la entidad no mencione qué pasa luego de la atención a las víctimas y en qué terminan los procesos, recordando que el acoso es un delito penal.

“Hay que tener en cuenta que en el Perú la mayoría del transporte es informal. Creo que lo que tiene registrado la ATU es una parte de lo que realmente sucede porque generalmente con las denuncias es así. Solo se llegan a conocer por las autoridades la tercera parte de lo que realmente hay en relación a los delitos de agresiones contra las mujeres”, indicó.

En ese sentido, consideró importante que el Gobierno promueva capacitación en temas de prevención del acoso a los conductores y cobradores de las empresas formales privadas para qué sepan cómo actuar ante estos hechos y sancionar en caso algún trabajador incurra en este delito.

Más de 3.316 víctimas de acoso en Lima

La cantidad de denuncias de acoso sexual en el Metropolitano es apenas un reflejo del avance de este delito. Durante el 2025, 3.316 mujeres fueron víctimas de este comportamiento hostil en Lima Metropolitana, 529 más frente a los 2.787 reportes del año anterior, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter). A nivel nacional, la cifra se dispara a 6.624 reportes.

“Se puede dar en cualquier espacio público. No necesariamente en lugares hacinados, pero cuando hay un transporte público que está más aglomerado hay mayor posibilidad de impunidad del agresor y se suelen proteger de esa manera porque muchos casos donde los acosadores juegan con la confusión de la víctima. Muchas veces, se sienten cortas de poder denunciar porque no saben si lo que han pasado ha sido intencional”, señaló Meléndez.

Además del transporte público, la problemática se extiende hacia el ambiente laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contabilizó 178 denuncias por hostigamiento sexual entre 2024 hasta noviembre de 2025, donde uno de los temas más frecuentes fue el incumplimiento de las empresas para contar con un adecuado procedimiento de investigación y sanción del delito (125 casos), así como la falta de medidas de protección hacia las víctimas y de implementación de canales de atención (119 casos).

178 denuncias por hostigamiento sexual laboral entre 2024 y noviembre de 2025, según Sunafil. Foto: Difusión.

Para la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, no existe una adecuada concientización de la obligatoriedad de la prevención del acoso en los entornos laborales. Además, resaltó que en el país la mayoría de personas trabaja en lugares informales donde no necesariamente se cumplen con las disposiciones establecidas frente al acoso. En ese sentido, refirió que una de las medidas para frenarlo en estos espacios es la formalización y una mayor vigilancia de los derechos de los trabajadores.

“El sector privado tiene la obligación de tener comités contra el acoso. Tienen que tener un protocolo de acuerdo a las normas actuales de cómo atender a una víctima de acoso. Me parece poca la cifra, el entorno laboral es uno de los principales espacios de acoso y donde muchas víctimas suelen no quejarse porque justamente hay temor a perder el empleo, a quedar señaladas y que eso perjudique su carrera laboral en el futuro", sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.