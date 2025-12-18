Padres de familia denuncian a profesor de acosar escolares de 13 años en Independencia

Un profesor de una institución educativa del distrito de Independencia ha sido señalado por presuntamente acosar a escolares, luego de que familiares de las menores denunciaran el envío de mensajes con insinuaciones y propuestas inapropiadas. De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, el docente de matemática—quien sería hijo de la directora del colegio— habría ofrecido ayuda académica a cambio de encuentros fuera de clases.

“En los mensajes sale el profesor proponiéndole a mi sobrina a salir a tomar para que le suba las notas. Le dice vamos a tomar y te subo de 16 a 18 (...). Hay un curso donde ellos reciben reforzamiento por las tardes. Incluso le incita a mentirle a sus padres. Le dice dile que vas a ir a comprar y vamos a tomar. Te mando el Uber, yo lo pago”, señaló una de las denunciantes para Panamericana.

Además, reveló que en 2024 también denunciaron el hecho, pero el docente culpó a su hijo y el caso quedó en la dirección del colegio debido a la falta de pruebas. Otra madre de familia lo acusó de incitar a su hija desde octubre para salir a beber y a comer pollo a la brasa.

“Con su hijo le decía que vaya a comer, que lo iba a pagar, y mi hija le dijo que no podía salir porque yo no le daba permiso. Y ahora hace poco él le invita a tomar, ya no está utilizando a su hijo, sino él mismo. Mi hija tiene 13 años, una niña que no sale de casa”, sostuvo. Según las denunciantes, la directora emitió un comunicado el último martes, donde indicaba el despido del profesor.

Padres denunciaron el caso a la PNP, pero liberaron a docente

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, el docente fue liberado tras acudir a la comisaría de Tahuantinsuyo, debido a que no se configuró flagrancia al momento de la intervención.

“Lo hicimos ayer, pero nos dio cólera porque tan solo nos dijeron que iban a aceptar la denuncian y el proceso iba a seguir porque no agarraron al profesor en fragancia y no iba a haber detención, lo dejaron suelto. En la comisaría lo que él descargó fue que nosotros por represalias que debemos supuestamente las pensiones estamos haciendo eso. Nosotros no debemos ninguna pensión”, indicaron.

