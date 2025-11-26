Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025 | Foto: Difusión.

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025 | Foto: Difusión.

Según los registros de los Centros Emergencia Mujer y Familia del Programa Nacional Warmi Ñan, 18.087 niños, niñas y adolescentes sufrieron violencia sexual entre enero y octubre de este año. Las víctimas fueron atendidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y forman parte de un total de 27.000 casos de mujeres e integrantes del grupo familiar que denunciaron este delito.

La información fue compartida por la propia cartera durante la campaña nacional “Entornos Sin Violencia Sexual: Observa, Escucha y Actúa”, que abordó el tema de la prevención en los más jóvenes. La ministra de la mujer, Sandra Gutiérrez, resaltó las alarmantes cifras durante el evento.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

“Nuestros niños merecen vivir en espacios seguros y algunos de los lugares donde se ejerce la violencia son en los medios de transporte público, colegios y hogares”, señaló.

7 de cada 10 agresiones sexuales son cometidas por personas del entorno cercano

Las cifras muestran que la mayoría de ataques ocurrieron en entornos familiares. El 65.7% (10.585) de los casos sucedieron dentro de una vivienda y 7 de cada 10 denuncias fueron contra personas cercanas a la víctima. Además, 3.782 (23.5%) jóvenes sufrieron esta agresión en la vía pública y 1.054 reportes fueron en centros educativos; no obstante, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve) registró 2.284 escolares afectados entre enero y septiembre de 2025.

La Línea 100 ha recibido más de 50.000 llamadas en lo que va del año, mientras los Centros Emergencia Mujer (CEM) recepcionan más de 12 denuncias al día. En ese sentido, la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez, advirtió que este delito inicia con señales muchas veces normalizadas. “No podemos quedarnos callados, tenemos que acudir a los servicios de la Línea 100, que es un servicio gratuito. También pueden acudir a los 433 Centros de Emergencia Mujer y Familia a nivel nacional”, sostuvo.

Cabe destacar que entre enero y octubre hubo 182.332 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, según el Observatorio del Ministerio del Interior. Lima reporta gran parte de los registros (63.204) y la mayoría está vinculado a la violencia psicológica y física.

Eliminación de la Educación Sexual Integral en el sistema educativo

Críticos de la Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, emitida por el Congreso y que retira en la legislación peruana cualquier referencia al enfoque de género, advirtieron que este cambio podría limitar temas esenciales como la diversidad, prevención de violencia y protección de menores frente a casos como los de abuso sexual, al dejarlos sujetos a interpretaciones restrictivas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.