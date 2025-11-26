HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Sociedad

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

El 65.7% de los abusos ocurrió en el hogar y 7 de cada 10 agresiones fueron cometidas por personas cercanas a las víctimas. La Línea 100 recibió más de 50.000 llamadas este año.

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025
Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025 | Foto: Difusión.

Según los registros de los Centros Emergencia Mujer y Familia del Programa Nacional Warmi Ñan, 18.087 niños, niñas y adolescentes sufrieron violencia sexual entre enero y octubre de este año. Las víctimas fueron atendidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y forman parte de un total de 27.000 casos de mujeres e integrantes del grupo familiar que denunciaron este delito.

La información fue compartida por la propia cartera durante la campaña nacional “Entornos Sin Violencia Sexual: Observa, Escucha y Actúa”, que abordó el tema de la prevención en los más jóvenes. La ministra de la mujer, Sandra Gutiérrez, resaltó las alarmantes cifras durante el evento.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

“Nuestros niños merecen vivir en espacios seguros y algunos de los lugares donde se ejerce la violencia son en los medios de transporte público, colegios y hogares”, señaló.

PUEDES VER: Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por agresión física: mujer asegura estar embarazada

7 de cada 10 agresiones sexuales son cometidas por personas del entorno cercano

Las cifras muestran que la mayoría de ataques ocurrieron en entornos familiares. El 65.7% (10.585) de los casos sucedieron dentro de una vivienda y 7 de cada 10 denuncias fueron contra personas cercanas a la víctima. Además, 3.782 (23.5%) jóvenes sufrieron esta agresión en la vía pública y 1.054 reportes fueron en centros educativos; no obstante, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve) registró 2.284 escolares afectados entre enero y septiembre de 2025.

La Línea 100 ha recibido más de 50.000 llamadas en lo que va del año, mientras los Centros Emergencia Mujer (CEM) recepcionan más de 12 denuncias al día. En ese sentido, la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez, advirtió que este delito inicia con señales muchas veces normalizadas. “No podemos quedarnos callados, tenemos que acudir a los servicios de la Línea 100, que es un servicio gratuito. También pueden acudir a los 433 Centros de Emergencia Mujer y Familia a nivel nacional”, sostuvo.

Cabe destacar que entre enero y octubre hubo 182.332 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, según el Observatorio del Ministerio del Interior. Lima reporta gran parte de los registros (63.204) y la mayoría está vinculado a la violencia psicológica y física.

Eliminación de la Educación Sexual Integral en el sistema educativo

Críticos de la Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, emitida por el Congreso y que retira en la legislación peruana cualquier referencia al enfoque de género, advirtieron que este cambio podría limitar temas esenciales como la diversidad, prevención de violencia y protección de menores frente a casos como los de abuso sexual, al dejarlos sujetos a interpretaciones restrictivas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

LEER MÁS
Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por agresión física: mujer asegura estar embarazada

Expareja de alcalde sufre amenazas tras denunciarlo por agresión física: mujer asegura estar embarazada

LEER MÁS
Piura: hombre cometió feminicidio contra su pareja embarazada tras atacarla físicamente

Piura: hombre cometió feminicidio contra su pareja embarazada tras atacarla físicamente

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Municipalidad de La Molina cierra centro de terapias que atiende a más de 1.000 niños de Lima Este con autismo y parálisis cerebral

Municipalidad de La Molina cierra centro de terapias que atiende a más de 1.000 niños de Lima Este con autismo y parálisis cerebral

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Sociedad

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Independencia: falso taxista de aplicativo es detenido por robar a sus pasajeros

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025