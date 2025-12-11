HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Sociedad

Madre denuncia que EsSalud entregó un bebé equivocado y lo expuso a posible transmisión de VIH en Arequipa

La mujer amamantó a la niña sin saber que era portadora del virus tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud en Arequipa. La institución inició una investigación para determinar responsabilidades.

Una madre denunció que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud, le entregaron un bebé que no era suyo. Afirmó que amamantó a la menor sin saber que portaba VIH.
Una madre denunció que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud, le entregaron un bebé que no era suyo. Afirmó que amamantó a la menor sin saber que portaba VIH. | Composición LR

Una madre aseguró que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud fue dada de alta con un bebé que no era suyo, a quien amamantó por más de diez horas sin conocer que ella era portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que, según su versión, podría haber expuesto a la menor a un riesgo innecesario.

La mujer relató que el 23 de marzo, tras un parto natural, le entregaron una bebé ajena y que recién dos días después notó el error. Muchos de los detalles los confirmó en una entrevista con SuSalud, que recogió su testimonio sobre lo ocurrido en el hospital. “Ellos dicen que a los seis meses de gestación me detectaron la enfermedad [VIH] y que incluso me alertaron, pero eso no ocurrió. No lo supe hasta que en una posta del Minsa me hicieron una prueba rápida dos meses después del parto”, dijo la afectada a Correo.

TE RECOMENDAMOS

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

lr.pe

EsSalud: pruebas negativas y apertura de investigación

Después del caso, EsSalud Arequipa finalmente se pronunció y confirmó que realizó pruebas de descarte de VIH (método ELISA) tanto a la menor que pudo haber estado expuesta como a sus verdaderos padres, arrojando resultados negativos.

En su comunicado, la institución informó que ha iniciado una investigación preliminar a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios “para determinar responsabilidades y adoptar medidas”. Asimismo, fuentes del caso aseguran que también intervienen la Defensoría del Pueblo en Arequipa y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), y se ha solicitado la actuación del Ministerio Público.

Un punto clave es que ningún funcionario de EsSalud había dado explicaciones públicas iniciales sobre el caso ni sobre el paradero o el estado de salud de la bebé involucrada en el cambio.

PUEDES VER: Más de la mitad de hombres peruanos justifican una violación sexual en ciertos casos, según encuesta ENARES

lr.pe

Denuncian negligencia y protocolos no cumplidos

La madre afectada insiste en que el hospital no comunicó a tiempo su diagnóstico de VIH ni aplicó los protocolos establecidos para gestantes con infección, los cuales incluyen tratamiento antirretroviral y un seguimiento médico riguroso para evitar la transmisión materno-infantil del virus.

Ella afirmó: “El tratamiento retroviral no se lo brinda el Seguro, ella y su hijo son atendidos por el personal de un hospital del Ministerio de Salud”, porque, en su opinión, la atención de EsSalud falló en esos aspectos. Además, la madre sostuvo que su verdadero hijo sí tiene VIH “por algo que pudo evitarse”.

Fuentes cercanas al caso indicaron a medios locales que el Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado información urgente al hospital para determinar si la menor estuvo verdaderamente en riesgo y si se han tomado las medidas necesarias para su seguimiento. Hasta el momento, el Minsa no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Este no sería un caso aislado. Recientemente, en el mismo hospital de Arequipa, una madre recibió otro bebé tras un baño rutinario y familiares tuvieron que reclamar para que se devolviera la niña a su verdadera madre. Personal del hospital reconoció el error y atribuyó la confusión a una verificación incompleta de apellidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Desabastecimiento de tacrolimus en hospitales de EsSalud pone en riesgo a pacientes trasplantados

Desabastecimiento de tacrolimus en hospitales de EsSalud pone en riesgo a pacientes trasplantados

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio social varía si son cónyuges o no

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio social varía si son cónyuges o no

LEER MÁS
Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,7 se sintió HOY en Caravelí, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,7 se sintió HOY en Caravelí, según IGP

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025