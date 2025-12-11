Una madre denunció que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud, le entregaron un bebé que no era suyo. Afirmó que amamantó a la menor sin saber que portaba VIH. | Composición LR

Una madre denunció que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud, le entregaron un bebé que no era suyo. Afirmó que amamantó a la menor sin saber que portaba VIH. | Composición LR

Una madre aseguró que tras dar a luz en el Hospital III Yanahuara de EsSalud fue dada de alta con un bebé que no era suyo, a quien amamantó por más de diez horas sin conocer que ella era portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que, según su versión, podría haber expuesto a la menor a un riesgo innecesario.

La mujer relató que el 23 de marzo, tras un parto natural, le entregaron una bebé ajena y que recién dos días después notó el error. Muchos de los detalles los confirmó en una entrevista con SuSalud, que recogió su testimonio sobre lo ocurrido en el hospital. “Ellos dicen que a los seis meses de gestación me detectaron la enfermedad [VIH] y que incluso me alertaron, pero eso no ocurrió. No lo supe hasta que en una posta del Minsa me hicieron una prueba rápida dos meses después del parto”, dijo la afectada a Correo.

TE RECOMENDAMOS BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

EsSalud: pruebas negativas y apertura de investigación

Después del caso, EsSalud Arequipa finalmente se pronunció y confirmó que realizó pruebas de descarte de VIH (método ELISA) tanto a la menor que pudo haber estado expuesta como a sus verdaderos padres, arrojando resultados negativos.

En su comunicado, la institución informó que ha iniciado una investigación preliminar a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios “para determinar responsabilidades y adoptar medidas”. Asimismo, fuentes del caso aseguran que también intervienen la Defensoría del Pueblo en Arequipa y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), y se ha solicitado la actuación del Ministerio Público.

Un punto clave es que ningún funcionario de EsSalud había dado explicaciones públicas iniciales sobre el caso ni sobre el paradero o el estado de salud de la bebé involucrada en el cambio.

Denuncian negligencia y protocolos no cumplidos

La madre afectada insiste en que el hospital no comunicó a tiempo su diagnóstico de VIH ni aplicó los protocolos establecidos para gestantes con infección, los cuales incluyen tratamiento antirretroviral y un seguimiento médico riguroso para evitar la transmisión materno-infantil del virus.

Ella afirmó: “El tratamiento retroviral no se lo brinda el Seguro, ella y su hijo son atendidos por el personal de un hospital del Ministerio de Salud”, porque, en su opinión, la atención de EsSalud falló en esos aspectos. Además, la madre sostuvo que su verdadero hijo sí tiene VIH “por algo que pudo evitarse”.

Fuentes cercanas al caso indicaron a medios locales que el Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado información urgente al hospital para determinar si la menor estuvo verdaderamente en riesgo y si se han tomado las medidas necesarias para su seguimiento. Hasta el momento, el Minsa no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Este no sería un caso aislado. Recientemente, en el mismo hospital de Arequipa, una madre recibió otro bebé tras un baño rutinario y familiares tuvieron que reclamar para que se devolviera la niña a su verdadera madre. Personal del hospital reconoció el error y atribuyó la confusión a una verificación incompleta de apellidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.