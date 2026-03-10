PSG - Chelsea: día, hora y canal de TV para ver el partido por octavos de final de la Champions League

PSG quiere cobrarse la revancha ante Chelsea por los octavos de final en UCL. Foto: Lr/ESPN

Choque de gigantes. PSG se enfrenta a Chelsea, este miércoles a las 3.00 p. m., por los octavos de final de la Champions League. Sin duda, un partidazo entre el campeón mundial y el campeón europeo en una instancia decisiva. Los fanáticos de la UCL que no puedan asistir al Parque de los Príncipes deberán seguir el compromiso en ESPN y Disney Plus o en La República Deportes.

Los londinenses conquistaron la UEFA Conference League y golearon al monarca de Ligue 1 en la final del Mundial de Clubes 2025. Por este motivo, los octavos de final de ida serán una revancha para el flamante cuadro de Luis Enrique.

¿Qué día juega PSG vs Chelsea por los octavos de final de ida?

El partido de ida entre el campeón de la UCL y el Conference League se jugará este miércoles 11 de marzo en el estadio Parque de Los Príncipes de París.

¿A qué hora juega PSG vs Chelsea por los octavos de fina de ida?

En territorio peruano, el compromiso entre parisinos y londinenses por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Chelsea por octavos de final en Champions League?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

¿Posibles alineaciones entre PSG y Chelsea por octavos de final en Champions League?

PSG y Chelsea no se guardan nada y pondrán el mejor once titular para soñar con los cuartos de final. Puras estrellas y millones en la cancha de juego.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doué, Barcola y Dembélé.