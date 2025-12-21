HOYSuscripcion LR Focus

Muere Adelia Zeidler, hermana del famoso actor de Hollywood George Clooney

El actor George Clooney compartió un mensaje subrayando el valor y resiliencia que tuvo su hermana. 

George Clooney ha ganado dos premios oscar y cuatro globos de oro. Foto: Instagram.
La familia Clooney atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Adelia Zeidler, hermana mayor del reconocido actor George Clooney. A los 65 años, Adelia perdió la batalla contra el cáncer, una enfermedad que enfrentó con valentía y determinación. La noticia ha conmovido a sus seres queridos y a los seguidores del actor, quien ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales.

George Clooney, conocido no solo por su carrera en el cine, sino también por su compromiso con diversas causas sociales, expresó su tristeza ante la pérdida de su hermana. En su mensaje, destacó la fortaleza con la que Adelia enfrentó su enfermedad, subrayando su valor y resiliencia. “Enfrentó el cáncer con valor”, afirmó el actor, recordando la lucha de su hermana y el impacto que tuvo en su vida.

Muere hermana del actor George Clooney

La relación entre George y Adelia siempre fue cercana, y su muerte deja un vacío en la familia. A lo largo de los años, el actor ha hablado sobre la importancia de la familia y el apoyo que se brindan mutuamente en momentos difíciles. Este trágico acontecimiento resalta la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar cada momento con nuestros seres queridos.

Adelia Zeidler no solo fue la hermana de una estrella de Hollywood, sino también una mujer que dejó una huella en quienes la conocieron. Su valentía al enfrentar el cáncer ha inspirado a muchos, y su legado perdurará en la memoria de quienes la amaron. Clooney, en su mensaje, también hizo hincapié en la importancia de la salud y el bienestar, recordando a todos la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás.

