La modelo Alicia Montoya denunció por presuntos tocamientos indebidos y grabación sin consentimiento al médico Paúl Santiago Vásquez Jaramillo, luego de acudir junto a su pareja a una supuesta consulta de evaluación estética en su consultorio en Trujillo, el pasado 2 de diciembre. Según su testimonio, desde su llegada advirtió que el lugar no contaba con las condiciones mínimas de un consultorio formal, como licencias visibles, certificado de habilitación ni infraestructura adecuada, lo que le generó desconfianza antes del presunto abuso.

Durante la evaluación médica, la víctima asegura que el doctor manipuló sus prendas y tocó su cuerpo sin autorización, además de portar unos lentes Ray-Ban con cámara oculta. Al ser confrontado por la mujer, el cirujano primero negó el hecho, luego intentó justificarlo y, tras llamar a alguien para contarle lo sucedido, finalmente admitió haberla grabado sin su consentimiento. Incluso intentó llegar a un acuerdo para “solucionar” la situación.

Ministerio Público deja en libertad al médico

A pesar de que la víctima presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, entregando como pruebas los lentes Ray-Ban con cámara –que el médico reconoció como suyos–, y un video en el que el acusado admite haberla grabado sin consentimiento, el juzgado resolvió dejar en libertad a Paúl Vásquez. Según la resolución fiscal, aún no existen “suficientes elementos de convicción” que permitan solicitar una medida más restrictiva como la prisión preventiva.

Entre los principales argumentos para su liberación, se señala que el Laboratorio Digital Forense no cuenta con el software necesario para extraer los videos grabados con la cámara oculta de las gafas, por lo que la pericia deberá ser enviada a la sede del Ministerio Público en Lima. Además, la pericia psicológica de la víctima recién fue programada para el 8 de enero de 2026, pese a haber sido solicitada con carácter urgente. A ello se suma que hasta el momento no se han presentado los registros de las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía, por su parte, indicó que aún se requiere el pronunciamiento de especialistas en cirugía plástica para esclarecer el procedimiento que se habría evaluado previamente a la intervención estética. Por estos motivos, y al no cumplirse los requisitos legales para solicitar prisión preventiva ni proceso inmediato, según se lee en la resolución, se dispuso la inmediata libertad del médico, quien quedó únicamente en calidad de citado, mientras el caso continúa en etapa de investigación en la Fiscalía Provincial Penal de turno de Trujillo. Tras lo sucedido, Vásquez Jaramillo cerró todas sus redes sociales, por lo que fue imposible para este medio contactarlo para solicitarle sus descargos.

Documento de la fiscalía donde se expone otorgar libertad a Paúl Vásquez. Foto: Instagram.

Colegio Médico del Perú se pronuncia

Tras conocerse la denuncia, La República consultó al Colegio Médico del Perú (CMP) sobre el caso que involucra al médico Paúl Vásquez, quien está inscrito a la institución. Desde la orden profesional informaron que el caso fue derivado al Consejo Regional del Colegio Médico de La Libertad, instancia que se encargará de evaluar lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias.

Según precisaron para este medio, el caso fue informado al decano de La Libertad y en las próximas horas esperaban que se emita un pronunciamiento sobre el hecho; sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado ningún oficio al respecto. Al consultar a la entidad por el contacto del denunciado, señalaron no tener su número. La República intentó buscarlo en su consultorio, pero es inubicable.

