La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones educativas más prestigiosas del Perú está de aniversario. Con motivo de cumplir 150 años de fundación realizará una Olimpiada Nacional de Matemáticas, por lo que invita a estudiantes a partir de cuarto de secundaria y de nivel superior que hayan iniciado sus estudios a partir del 2024 a participar de la actividad que se desarrollará en mayo y junio próximo.

Según publicó la casa de estudios en su portal web, el concurso a nivel colegios se llevará a cabo en tres etapas:

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Fase clasificatoria (3 de mayo)

Etapa regional (31 de mayo)

Final nacional (28 de junio)

Inscripciones para participar en la Olimpiada de Matemáticas. Foto: UNI

En tanto, el nivel universitario contará con dos fases:

Etapa clasificatoria (31 de mayo)

Final nacional (28 de junio)

Fases de la Olimpiada de Matemáticas de la UNI. Foto: composición LR/ UNI

Cabe mencionar que todas las actividades se realizarán en las instalaciones de la UNI ubicada en la avenida Túpac Amaru N° 210, en el distrito del Rímac. El objetivo de llevar a cabo este evento es fomentar el razonamiento lógico, la abstracción y la resolución rigurosa de problemas, así como identificar y reconocer el talento matemático en todo el país.

Premios a los ganadores de la UNI-Olimpiada Nacional de Matemática

Los resultados de los estudiantes destacados de cada nivel se publicarán en la página web oficial del concurso. Para la entrega de los reconocimientos, la Comisión Organizadora se comunicará con los tutores de los participantes reconocidos, con el fin de coordinar los detalles correspondientes.

Premios del consurso de Matemáticas de la UNI para escolares. Foto: UNI

Premios del consurso de Matemáticas de la UNI para escolares. Foto: UNI

Premios del consurso de Matemáticas de la UNI para universitarios. Foto: composición LR/ UNI

Con esta iniciativa, la UNI reafirma su liderazgo como referente nacional en educación científica, matemática y tecnológica, proyectando su legado académico hacia las nuevas generaciones. Para mayores informes puede comunicarse con el teléfono: (01) 481-1070 o a los números de WhatsApp: 944 414 234 / 968 259 548



