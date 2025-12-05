Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

El haber pedido una coima de 50.000 soles a un detenido los llevará a la cárcel. El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este condenó a seis años de prisión efectiva a tres suboficiales de la PNP por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en calidad de cómplices.

Tras la investigación que realizó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, se determinó que, en abril del 2018, los tres efectivos policiales de la comisaría La Huayrona cooperaron en la solicitud ilícita de 50.000 soles que realizaron el entonces mayor PNP Rafael Jiménez y el suboficial Miguel Cáceres a un ciudadano detenido.

A cambio del pago, se buscaba omitir el reporte de detención del detenido para no comunicar el procedimiento al registro de denuncias del Ministerio Público. Los autores principales ya habían sido sentenciados previamente mediante una resolución emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de San Juan de Lurigancho.



En el reciente juicio oral, el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez acreditó que los tres procesados participaron en la ejecución del acto corrupto, permitiendo que se concrete la conducta ilícita que afectó gravemente la función policial y la confianza ciudadana.



El órgano jurisdiccional impuso también igual plazo de inhabilitación, conforme a la normativa penal, y ordenó el pago de 30.000 soles por concepto de reparación civil, de manera solidaria, a favor del Estado.

Otro caso polémico

Hace unos días, dos policías también fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva por su participación en un caso de detención ilegal en agravio de una mujer en el distrito huaralino de Huacho.

El fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza acreditó la actuación ilícita de los agentes Andrés Malvaceda y Franko Vásquez, quienes fueron condenados por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público falso.

Según la acusación fiscal, la víctima trabajaba en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana. Este, sin embargo, con la ayuda de los dos imputados y un abogado, acusó falsamente a la mujer de robo y la obligó a subir a un patrullero sin denuncia previa.

Ya en la sede de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Huacho, los suboficiales retuvieron a la mujer de forma arbitraria, elaboraron documentos con una firma falsificada del comisario y permitieron que el abogado Jacob Aguirre redactara un falso contrato de préstamo por 10.000 soles, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su liberación. El letrado fue sentenciado a tres años de pena suspendida como cómplice del delito de concusión.



Ahora, los tres sentenciados deberán pagar una reparación civil de 5.000 soles de forma solidaria a favor de la agraviada, y 50 días de multa en el caso de los policías y 200 días de multa en el caso del abogado, quien, además, quedó inhabilitado para ejercer el derecho.