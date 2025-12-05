HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Más peruanos contra Fujimori: Lo que se le viene a Keiko | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

Suboficiales cooperaron en el cobro de la coima que realizó un comisario de La Huayrona, en SJL. Hace unos días, sentenciaron a otros dos policías por detener ilegalmente a una mujer en Huacho.

Policías deberán cumplir su pena en la cárcel.
Policías deberán cumplir su pena en la cárcel.

El haber pedido una coima de 50.000 soles a un detenido los llevará a la cárcel. El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este condenó a seis años de prisión efectiva a tres suboficiales de la PNP por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en calidad de cómplices.

Tras la investigación que realizó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, se determinó que, en abril del 2018, los tres efectivos policiales de la comisaría La Huayrona cooperaron en la solicitud ilícita de 50.000 soles que realizaron el entonces mayor PNP Rafael Jiménez y el suboficial Miguel Cáceres a un ciudadano detenido.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas

lr.pe

A cambio del pago, se buscaba omitir el reporte de detención del detenido para no comunicar el procedimiento al registro de denuncias del Ministerio Público. Los autores principales ya habían sido sentenciados previamente mediante una resolución emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de San Juan de Lurigancho.

En el reciente juicio oral, el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez acreditó que los tres procesados participaron en la ejecución del acto corrupto, permitiendo que se concrete la conducta ilícita que afectó gravemente la función policial y la confianza ciudadana.

El órgano jurisdiccional impuso también igual plazo de inhabilitación, conforme a la normativa penal, y ordenó el pago de 30.000 soles por concepto de reparación civil, de manera solidaria, a favor del Estado.

Otro caso polémico

Hace unos días, dos policías también fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva por su participación en un caso de detención ilegal en agravio de una mujer en el distrito huaralino de Huacho.

El fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza acreditó la actuación ilícita de los agentes Andrés Malvaceda y Franko Vásquez, quienes fueron condenados por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público falso.

Según la acusación fiscal, la víctima trabajaba en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana. Este, sin embargo, con la ayuda de los dos imputados y un abogado, acusó falsamente a la mujer de robo y la obligó a subir a un patrullero sin denuncia previa.

Ya en la sede de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Huacho, los suboficiales retuvieron a la mujer de forma arbitraria, elaboraron documentos con una firma falsificada del comisario y permitieron que el abogado Jacob Aguirre redactara un falso contrato de préstamo por 10.000 soles, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su liberación. El letrado fue sentenciado a tres años de pena suspendida como cómplice del delito de concusión.

Ahora, los tres sentenciados deberán pagar una reparación civil de 5.000 soles de forma solidaria a favor de la agraviada, y 50 días de multa en el caso de los policías y 200 días de multa en el caso del abogado, quien, además, quedó inhabilitado para ejercer el derecho.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

LEER MÁS
Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

LEER MÁS
Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY vía América tvGO: grupos, bombos, a qué hora inicia y dónde ver evento de la FIFA

Jefe de la ODANC Piura realiza visita extraordinaria en el Módulo Penal Central

Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina lideran el Spotify Wrapped 2025: la cumbia se impone como el género más escuchado en Perú

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 5 de diciembre: ¿en qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

Gerente de ladrillera es atacado con 8 disparos dentro de su auto en Puente Piedra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

En el Pleno del Congreso insisten con la reelección de rectores de universidades públicas

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025