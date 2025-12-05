HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Contraloría advierte riesgos y deficiencias en construcción de la carretera Trujillo-Huanchaco

Hay ocho interferencias que impiden el desarrollo del proyecto vial. También se encontró un deterioro prematuro en el pavimento.


Contraloría advirtió que el pavimento rígido presenta signos de deterioro prematuro. Créditos: cortesía.
Contraloría advirtió que el pavimento rígido presenta signos de deterioro prematuro. Créditos: cortesía.

La ejecución de la esperada carretera que conecta los distritos de Trujillo y Huanchaco enfrenta serios obstáculos y riesgos, según reveló un informe de la Contraloría General de la República, que detectó interferencias territoriales y problemas en la calidad de los trabajos. Este hallazgo pondría en peligro el avance y la finalización del proyecto.

El informe señala la existencia de ocho interferencias físicas en un tramo de 160 metros, correspondiente al kilómetro 4 de la vía, dentro de los 9.2 kilómetros que comprende la obra total. Estas interferencias corresponden a terrenos ocupados por terceros, lo que impide la libre disponibilidad de los espacios necesarios para la correcta integración de la vía con los límites establecidos.

La Contraloría indica que, a pesar de que durante la elaboración del expediente técnico ya se conocía la presencia de estas interferencias, la información no fue considerada en los planos del diseño vial, lo que podría retrasar aún más el proyecto.

El informe subraya que corresponde al Gobierno Regional de La Libertad tomar las medidas necesarias para resolver estas interferencias y garantizar la disponibilidad de los terrenos. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado acciones concretas para solucionar estos conflictos, lo que pone en riesgo la continuidad de la obra.

Otras interferencias en la obra

Además de los obstáculos territoriales, se detectaron interferencias de telefonía en tramos entre los kilómetros 0 y 8.7. Aunque esta situación era conocida por las autoridades durante la planificación, el expediente técnico aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura no incluyó la información técnica necesaria para gestionar adecuadamente estas interferencias, lo que podría complicar aún más la construcción.

Finalmente, la Contraloría advirtió que encontró varias deficiencias en los trabajos realizados entre los kilómetros 6.8 y 8.7. En particular, el pavimento rígido presenta signos de deterioro prematuro, debido a que el contratista no estaría cumpliendo con las normativas de calidad y resistencia establecidas. Esto pone en duda el presupuesto invertido.

