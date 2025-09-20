Mark Zuckerberg presenta sus nuevas gafas con inteligencia artificial en una apuesta por el futuro

El CEO de Meta cree que las gafas inteligentes llegarán a reemplazar a los smartphones en el futuro. | Foto: AFP

El CEO de Meta cree que las gafas inteligentes llegarán a reemplazar a los smartphones en el futuro. | Foto: AFP

Meta presentó sus nuevas gafas con inteligencia artificial (IA) mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a que estos esfuerzos le han generado grandes pérdidas financieras.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, mostró las gafas inteligentes "Meta Ray-Ban Display" con pantallas incorporadas que permiten a los usuarios ver mensajes, fotografías y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.

¿Cómo funcionan estas gafas con IA?

Calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta, traen unos brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares.

"Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas", dijo Mark Zuckerberg.

"Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso", agregó el creador de Facebook, quien aseguró que las gafas con inteligencia artificial eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

Mark Zuckerberg sigue apostando por la realidad virtual y el metaverso

El gigante tecnológico comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el metaverso hace unos cuatro años. Mark Zuckerberg cambió el nombre de su empresa de Facebook a Meta para reflejar el cambio de estrategia.

No obstante, Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, perdió alrededor de 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

Leo Gebbie, analista principal de CCS Insight, cree que esta es una apuesta a largo plazo de Meta para liberarse de los teléfonos inteligentes, donde ha perdido terreno con rivales como Apple y Google.