HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Tecnología

Mark Zuckerberg presenta sus nuevas gafas con inteligencia artificial en una apuesta por el futuro

El creador de Facebook presentó las 'Meta Ray-Ban Display', unas gafas con IA que cuestan 799 dólares y permiten visualizar mensajes, fotos y otros contenidos como si se tratara de la pantalla de un celular.

El CEO de Meta cree que las gafas inteligentes llegarán a reemplazar a los smartphones en el futuro.
El CEO de Meta cree que las gafas inteligentes llegarán a reemplazar a los smartphones en el futuro. | Foto: AFP

Meta presentó sus nuevas gafas con inteligencia artificial (IA) mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a que estos esfuerzos le han generado grandes pérdidas financieras.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, mostró las gafas inteligentes "Meta Ray-Ban Display" con pantallas incorporadas que permiten a los usuarios ver mensajes, fotografías y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.

PUEDES VER: Meta habría ocultado estudios sobre seguridad infantil en plataformas de realidad virtual, según exempleados

lr.pe

¿Cómo funcionan estas gafas con IA?

Calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta, traen unos brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares.

"Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas", dijo Mark Zuckerberg.

"Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso", agregó el creador de Facebook, quien aseguró que las gafas con inteligencia artificial eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

PUEDES VER: OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

lr.pe

Mark Zuckerberg sigue apostando por la realidad virtual y el metaverso

El gigante tecnológico comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el metaverso hace unos cuatro años. Mark Zuckerberg cambió el nombre de su empresa de Facebook a Meta para reflejar el cambio de estrategia.

No obstante, Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, perdió alrededor de 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

Leo Gebbie, analista principal de CCS Insight, cree que esta es una apuesta a largo plazo de Meta para liberarse de los teléfonos inteligentes, donde ha perdido terreno con rivales como Apple y Google.

Notas relacionadas
Meta habría ocultado estudios sobre seguridad infantil en plataformas de realidad virtual, según exempleados

Meta habría ocultado estudios sobre seguridad infantil en plataformas de realidad virtual, según exempleados

LEER MÁS
OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

LEER MÁS
¿Qué es Nobook, la versión de Facebook sin anuncios que Mark Zuckerberg no quiere que conozcas?

¿Qué es Nobook, la versión de Facebook sin anuncios que Mark Zuckerberg no quiere que conozcas?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ignora Flujo TV y Magis TV: Esta plataforma ofrece películas, series y canales gratis para tu Smart TV, teléfono o PC

Ignora Flujo TV y Magis TV: Esta plataforma ofrece películas, series y canales gratis para tu Smart TV, teléfono o PC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Tecnología

La noticia del año para usuarios gratuitos de Spotify: este es el futuro de la reproducción aleatoria en la app

Google anuncia inversiones por más de 6.700 millones de dólares en proyectos de IA en Reino Unido

Dra. Rosario Villalta, Decana de la Facultad de Ingeniería, en la UPC: “La adopción de la IA será clave para la competitividad del país y de las empresas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota