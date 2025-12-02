Denuncian a trabajadores de limpieza por presuntos tocamientos indebidos en colegio del Rímac. | Facebook

Una madre de familia denunció que su menor hija del 5.º grado de primaria, de la Institución Educativa Pública Ricardo Bentín, habría sido vulnerada por dos trabajadores de limpieza. De acuerdo, con las declaraciones de la denunciante para ATV, los sujetos le realizaron tocamientos indebidos cuando la escolar iba al baño.

"Este señor de limpieza tiene 50 años, aprovecha cuando las niñas van al baño y le muestra contenido inapropiado. Las obliga a ver, las amenaza. A mi hija la tenía asustada, que si me contaba algo la iba a llevar a otro lugar donde yo no la iba a poder encontrar", expresó mortificada la madre.

La mujer formalizó la denuncia en la comisaría Ciudad y Campo, en el distrito del Rímac y se encuentra a la espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el presunto caso de violencia.

Registran más casos en colegio del Rímac

La mujer señaló que su hija no sería la única afectada, sino que habría más menores involucradas, pero que no estarían declarando por miedo y que, existen algunos padres de familia que defienden a los presuntos agresores por una relación amical.

Asimismo, denunció que la dirección del colegio, no habría tomado las medidas necesarias para proteger a los alumnos. Según la madre, el director solo hizo un acta registrando el caso y que este iba a ser trasladado a la UGEL. En tanto, sugirió realizar una reunión de emergencia con los padres para informar el caso, pero no fue tomado en cuenta.

Separan a trabajadores del colegio

Luego de la denuncia pública, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que se dispuso la separación preventiva e inmediata de ambos trabajadores mientras se desarrollen las acciones administrativas.

"Esta decisión se adopta conforme a los protocolos establecidos, con el propósito de garantizar el interés superior del estudiante y resguardar la integridad física y emocional de los escolares involucrados", se lee en el comunicado.

