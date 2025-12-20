HOYSuscripcion LR Focus

Deudos de docente asesinado frente a colegio en Piura claman justicia: "Acabaron con un buen hombre"

Familiares rechazan la hipótesis de la Policía, que señala que el docente habría sido víctima del “gota a gota”. La muerte del profesor es lamentada por padres de familia, estudiantes y colegas.

Crimen ocurrió la tarde del viernes. Foto: Maribel Mendo - La República.
Entre lágrimas y muestras de dolor velan los restos de Rodolfo Otero Sandoval (53), docente asesinado de varios disparos frente a un colegio en Piura. Estudiantes, padres de familia, colegas y familiares realizaron enérgico pedido de justicia y exigen la captura de los responsables.

La tarde del último viernes, un grupo de sicarios acabó con la vida de Rodolfo Otero, un querido profesor de educación física, cuando llegaba a apoyar en la limpieza del colegio Parcemón Saldarriaga.

De acuerdo con los testigos, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, entre ellos una mujer, lo interceptaron cuando intentaba estacionar su vehículo. Sin mediar palabra, le dispararon hasta cuatro veces.

Los disparos alarmaron a los estudiantes y padres de familia, quienes salieron a ver qué sucedía y se encontraron con la sombría escena. Aunque personal del SAMU llegó a la zona e intentaron reanimarlo, su deceso fue inevitable.

Falleció en el cumpleaños de su madre

A los pocos minutos llegó su hermano gemelo, quien, sin poder creer la noticia, corrió a abrazarlo: “¡Despierta, hermano, despierta!”, clamó mientras no podía contener el llanto.

Con la voz entrecortada, reveló públicamente que el docente había sido asesinado en el día del cumpleaños de su madre: "¿Cómo le digo a mi madre que su hijo se fue justo hoy? ¡Qué dolor tan grande! Ustedes nacieron solos, pero yo nací acompañado, nací con el mejor hombre que pudo existir", lamentó.

Tras sus palabras, la mayoría de los presentes, incluidos niños y adolescentes, rompieron en llanto. "¡Justicia, justicia!", exigieron a una sola voz.

Hipótesis policial

Según la Policía, este nuevo hecho criminal habría sido causado por un préstamo a personas extranjeras. Sin embargo, los deudos rechazan esta versión.

"La Policía dice que lo han matado por un préstamo gota a gota, pero no tiene sentido, no tenía ninguna necesidad. Queremos que se investiguen las verdaderas causas", comentó un familiar, mientras intentaba contener el llanto.

"Necesitamos procesar todo este dolor y que las autoridades hagan los trámites respectivos (…) No pueden seguir las cosas así, dejar tantas páginas en blanco y dejar que Rodolfo se convierta en una estadística más", manifestó su sobrino Kevin Solano.

Colegas lloran su partida

Al velorio también llegaron colegas de Rodolfo. El presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física de Piura, Francisco Rijalba, desde los exteriores de la vivienda, recordó al docente como un hombre dedicado a su trabajo, orgulloso de su familia y el mejor para compartir largas charlas.

"Este tipo de ataques ahora son constantes y las autoridades no hacen nada. Exigimos que den con los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. Acabaron con la vida de un buen hombre”.

