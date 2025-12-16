HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 25 oficiales

Revoredo recibió el ascenso por "acción distinguida". La División de Investigación de Extorsiones, la cual lidera, ha logrado desarticular a 16 bandas criminales en Lima en mes y medio de creación.

Coronel Víctor Revoredo
Coronel Víctor Revoredo

El Gobierno de José Jerí otorgó el ascenso excepcional a grado de general por acción distinguida al coronel de armas de la Policía Nacional Víctor Revoredo Farfán, actual jefe de la recién creada División de Investigación de Extorsiones (Divinext). Asimismo, ascendió a nuevos generales a otros 25 oficiales.

Revoredo, de 57 años, tiene más de tres décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras. Actualmente, tiene la misión de enfrentar las extorsiones que en cifras vienen creciendo exponencialmente a nivel nacional este 2025, principalmente en Lima, Callao y en el norte del país.

Violencia criminal golpea a distritos residenciales

La Divinext ha logrado la desarticulación de 16 bandas criminales en Lima en mes y medio de creación, entre ellas: Los Chukys de Manchay, Los Murci de Ventanilla, Los Feroces de Lima, Los Deza del Cono Norte, Los Injertos del Rímac, Los Elegantes de Chorrillos, La Batería del Loco Randy, Los Gallegos, Los Gatilleros del Rímac, Los Alarakos de San Martín, Los Salsas, Los Feroces, El Tren, Clan del Norte de los Desa y Los Deza. Varios de ellos dedicados al cobro de cupos en los sectores de transporte, comercios, colegios.

La experiencia previa de Revoredo lo respalda; ha liderado operaciones de alto riesgo contra las bandas criminales como Los Pulpos, en la región La Libertad, y el Tren de Aragua de Venezuela.

Fue exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo y además se le abrió investigación por una presunta denuncia de tortura presentada por Jean Pierrot García Cipriano, conocido como 'El Cortadedos', quien está vinculado con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Revoredo es abogado de formación y cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional, obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde presentó una tesis enfocada en los factores que impulsan el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana.

En múltiples ocasiones ha sido amenazado de muerte. Bandas como Los Pulpos y La Gran Alianza habrían ofrecido medio millón de soles por su cabeza. Y hace poco la venezolana Wanda del Valle Bermúdez, alias ‘la bebecita del crimen’ y expareja del Maldito Cris, fue acusada de planear su asesinato.

Otros ascensos

El Gobierno también ascendió a nuevos generales a otros 28 coroneles de las promociones de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996. Entre ellos, por ejemplo, al coronel Alfredo La Madrid Aliaga conocido por su rol en la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincri) y la Divpol Norte, destacando en operaciones contra el crimen organizado, como la intervención de locales con tarjetas bancarias robadas, y ha ocupado cargos importantes en la jefatura policial de Piura y en Comas, siendo un oficial activo en la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, figura Eric Ángeles Puente quien fue designado como jefe de la División de Alta Complejidad (Diviac) reemplazando a Franco Moreno Panta, quien a su vez había sustituido a Harvey Colchado a principios de 2024 tras controversias. La Diviac trabaja en casos de crimen organizado y corrupción, en coordinación con el Equipo Especial de Fiscales.

Esta es la lista publicada de los ascensos a general: Eric Ángeles Puente, Walter Ramos Gómez , César Calero Cisneros, Víctor Camarena Valenzuela, Marco Carrera Torres, Manuel Centeno Rosales, José Cruz Chamba, Vladimir Gamarra Palacios, José Gonzales Quintero, Daniel Jares Reyme, Raúl Juscamayta Acosta, Antonio La Madrid Aliaga, Alberto Laureano Espíritu, Óscar Llanos Cárdenas, Helbert Luna Velarde , Miguel Mesta Rebaza, Víctor Meza Farfán, Franco Moreno Panta, José Quiroz Dávila, Jorge Ramos Micalay, Carlos Torres Aragonez, Leonaldo Ugaz Tapia, Virgilio Velasquez Hurtado, Wilson Villalobos Olórtegui.

Y los que ascendieron a general de servicios: Raúl Romaní Puma, Rolando Echevarria Álvarez, Jessica Saravia Alviar.

