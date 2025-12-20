Arequipa: motociclistas dan último adiós a joven que habría sido asesinado; el sospechoso está detenido

Decenas de motociclistas acudieron al cementerio Parque de la Esperanza en Arequipa, para dar el último adiós a Daril Jeremi González Cárdenas. El joven de 27 años era parte de la comunidad motera y fue encontrado sin vida en una quebrada el último 18 de diciembre, tras estar desaparecido por cinco días. El principal sospechoso está detenido y sus seres queridos claman justicia.

Las sospechas apuntan al mecánico Néstor Sarmiento Prado, quien confesó la ubicación del cádaver, dentro en una quebrada en la provincia de Islay. La víctima habría sido un cliente del mecánico. Una hipótesis es que este habría matado al motociclista tras una pelea. Se investiga también si una tercera persona ayudó al sospechoso a trasladar el cadáver.

Se mantienen vigilantes

El abogado de la familia comunicó a toda la comunidad de motociclistas que, si conocen alguna pista o prueba que ayude a esclarecer la investigación, la comuniquen, debido a que todo indicio sirve.

“El día de mañana se va a realizar la audiencia de prisión preventiva. La audiencia está a cargo del doctor Vilca Conde, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia. El doctor tiene un rol muy importante en sus manos, evaluando los elementos de convicción recabados y el peligrosísimo procesal”, añadió el letrado.

Los amigos y familiares del joven señalaron que permanecerán unidos para lograr que los hechos se esclarezcan. “Que Arequipa no se convierta en tierra de nadie y que podamos confiar en los lugares a los que vamos”, señalaron.

Deudos fueron estafados

En los días que Daril estuvo desaparecido, la familia cayó en manos de estafadores, quienes les pidieron dinero indicando saber la ubicación del joven, incluso les dijeron que lo tenían secuestrado. “Sí, transferimos el dinero, pero al final nos estafaron, no tenían a mi hermano, evaluamos denunciar, pero ahora nos preocupa las investigaciones de los responsables de mi hermano. Esa persona horrible que le hizo eso a mi hermano debe pagar las consecuencias”, dijo la hermana de la víctima.