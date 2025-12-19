Juliaca: asaltantes quitan la vida a un hombre cuando llegaba a su vivienda

La delincuencia en Juliaca no tiene límites. Un varón perdió la vida a manos de delincuentes que lo sorprendieron cuando cerraba el garaje de su vivienda, luego de guardar su vehículo.

Henry Coronado Apaza (37) llegó a su inmueble junto a su esposa, en el sector de Taparachi, manzana 13, ubicado en la salida sur hacia la ciudad de Puno. El hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas del jueves 18 de diciembre.

Tras guardar su vehículo, un jeep de placa CFP-284, ocho delincuentes con el rostro cubierto, provistos de armas de fuego y cuchillos, interceptaron a la pareja en la puerta del inmueble. Ambos fueron reducidos e ingresados por la fuerza al interior de la vivienda.

Cámaras de seguridad

Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. En las imágenes se observa al varón ingresar con la cabeza gacha, sujetado por un individuo con el rostro cubierto. Su esposa también es obligada a ingresar, retenida por otro sujeto. Según las grabaciones, todos los delincuentes eran varones.

Minutos después, de acuerdo con las imágenes, la víctima fue golpeada hasta provocarle la muerte. Los atacantes revisaron distintos ambientes del inmueble en busca de dinero.

PNP halló que fue robada a la víctima. Foto: difusión.

Según informó la Policía Nacional, la mujer logró desatarse por sus propios medios, escapar del lugar y pedir auxilio a una patrulla de serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román.

Huyeron en camioneta robada

Los delincuentes huyeron a bordo de la camioneta de la víctima, la cual fue hallada este viernes 19 de diciembre en una trocha carrozable de la jurisdicción de Atuncolla, distrito de Puno, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Juliaca.

En el lugar se encontraron guantes que habrían sido utilizados por los delincuentes para evitar dejar huellas. El caso continúa en investigación.