HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Caso Cócteles en jaque: ¿Se archiva el proceso contra Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

La Libertad: menores heridos por atentado en chocolatada navideña están fuera de peligro

Según la Defensoría del Pueblo, cinco niños llegaron al Hospital Regional de Trujillo y uno de ellos ya fue dado de alta.

Defensor del pueblo arribó a Trujillo tras ataque. Foto: Sergio Verde - La República.
Defensor del pueblo arribó a Trujillo tras ataque. Foto: Sergio Verde - La República.

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, llegó a la ciudad de Trujillo tras el ataque armado ocurrido durante una chocolatada navideña, en el que falleció la regidora Elena Rojas. Otras siete personas resultaron heridas; seis de ellas son menores de edad y se encuentran fuera de peligro.

Gutiérrez Cóndor visitó el Hospital Regional de Trujillo, donde permanecen cinco menores en observación luego de haber sido alcanzados por la ráfaga de disparos generada por los atacantes de la concejal y sus miembros de seguridad, quienes repelieron el ataque.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

lr.pe

“Hay cinco niños en el Hospital Regional de Trujillo. Todos ya se encuentran estables y fuera de peligro. De los cinco, uno ya fue dado de alta”, declaró el defensor.

Hospital de Chocope EsSalud pide dinero para atender a heridos

Otro menor herido está internado en el Hospital de Chocope de EsSalud, también ya fuera de peligro. Sin embargo, sus familiares denunciaron que en el nosocomio les habría solicitado un pago en efectivo para su atención. Ante ello, Josué Gutiérrez condenó el hecho y solicitó que se sancione a los responsables.

“Sabemos que han pedido 100 soles a una madre de los heridos: 50 soles que pagó y 50 de garantía. Eso es lamentable”, indicó.

Finalmente, pidió a las autoridades policiales que implementen estrategias integrales que involucren a la comunidad para prevenir los actos delictivos.

Notas relacionadas
Ladrón quiso robar un celular y terminó cayendo de su mototaxi en pleno asalto en Trujillo

Ladrón quiso robar un celular y terminó cayendo de su mototaxi en pleno asalto en Trujillo

LEER MÁS
"Sebastián era pura luz": familia exige justicia por joven acribillado tras salir de un gimnasio en Trujillo

"Sebastián era pura luz": familia exige justicia por joven acribillado tras salir de un gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Sociedad

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025