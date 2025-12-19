La Libertad: menores heridos por atentado en chocolatada navideña están fuera de peligro

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, llegó a la ciudad de Trujillo tras el ataque armado ocurrido durante una chocolatada navideña, en el que falleció la regidora Elena Rojas. Otras siete personas resultaron heridas; seis de ellas son menores de edad y se encuentran fuera de peligro.

Gutiérrez Cóndor visitó el Hospital Regional de Trujillo, donde permanecen cinco menores en observación luego de haber sido alcanzados por la ráfaga de disparos generada por los atacantes de la concejal y sus miembros de seguridad, quienes repelieron el ataque.

“Hay cinco niños en el Hospital Regional de Trujillo. Todos ya se encuentran estables y fuera de peligro. De los cinco, uno ya fue dado de alta”, declaró el defensor.

Hospital de Chocope EsSalud pide dinero para atender a heridos

Otro menor herido está internado en el Hospital de Chocope de EsSalud, también ya fuera de peligro. Sin embargo, sus familiares denunciaron que en el nosocomio les habría solicitado un pago en efectivo para su atención. Ante ello, Josué Gutiérrez condenó el hecho y solicitó que se sancione a los responsables.

“Sabemos que han pedido 100 soles a una madre de los heridos: 50 soles que pagó y 50 de garantía. Eso es lamentable”, indicó.

Finalmente, pidió a las autoridades policiales que implementen estrategias integrales que involucren a la comunidad para prevenir los actos delictivos.