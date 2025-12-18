HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común?

El Ministerio de Salud de Perú confirmó los primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K en el país, generando preocupación por la confusión sobre los síntomas de este virus frente a un resfriado común.

Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común?
Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común? | Foto: composición LR/Difusión

La confirmación de casos de la influenza A (H3N2) subclado K en Perú por parte del Ministerio de Salud (Minsa) generó preocupación entre la población, principalmente por el desconocimiento sobre los síntomas de esta enfermedad y la confusión con un resfriado común.

Aunque se trata de una variante del virus con alta capacidad de transmisión, Alexis Holguin, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, aclaró para La República que la afección no provoca mayor gravedad en comparación con otras gripes estacionales. Sin embargo, su rápida propagación la diferencia de una gripe leve.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

“Primero tenemos que saber que es un virus de la infuenza. Todos los virus de la influenza tienden a producir síntomas como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general. No hay una diferencia entre los subtipos de la influenza”, señaló.

PUEDES VER: Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

lr.pe

¿Qué hacer si me contagió del virus H3N2?

Holguín advirtió que la presencia de fiebre persistente por más de dos o tres días o dificultad para respirar debería alertar al paciente que requiere de atención médica, especialmente si se trata de niños menores de cinco años, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades preexistentes, considerados los grupos más vulnerables frente a esta afección .

“Los virus influenza pueden prevenirse a través de la vacunación. Sin embargo, recordemos que la vacunación previene las formas severas, la hospitalización e ingresar a cuidados intensivos, pero en grupos especiales”, indicó.

Esta semana, tras la presencia de dos casos de H3N2 en la capital, el Minsa inició la campaña de vacunación en distintos establecimientos de salud en Lima Metropolitana y el Callao. Según Holguín, actualmente no se ha desarrollado una vacuna en específico contra el subclado K y que las vacunas que se tienen actualmente en el país funcionan como medio de prevención para evitar graves consecuencias.    

Para evitar saturación en los centros de salud, el médico especialista recomendó a la población en general no alertarse de presentar síntomas leves y que los grupos vulnerables puedan vacunarse para evitar que el virus los lleve a una posible hospitalización.

Riesgo de saturación en los centros de salud

Tanto el docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur como el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, advierten que la propagación del virus, que podría darse principalmente durante las estaciones frías el próximo año, podrían generar saturación y descuido en los centros de salud del país. "Podría generarse; sin embargo, aquí lo importante es conversar con la población y decir que los adultos mayores, menores de 5 años, gestantes, comórbidos, vacunarse para evitar que el virus los lleve a una hospitalización", expresó Holguín

"Imagina que en un día tengamos 5.000 personas que van a los centros de salud y tenemos un primer centro de atención que está saturado, lo van a saturar más, se van a descuidar algunas atenciones y eso puede generar un caos dentro de los hospitales”, agregó Llamoza.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

LEER MÁS
¿Dónde vacunarte contra la influenza? Ministerio de Salud anuncia ocho centros permanentes en Lima

¿Dónde vacunarte contra la influenza? Ministerio de Salud anuncia ocho centros permanentes en Lima

LEER MÁS
¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

¿Qué es la gripe H3N2? Así se manifiesta y estas son las medidas para protegerte del contagio, según especialistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Sociedad

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025