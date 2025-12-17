HOYSuscripcion LR Focus

Ladrón quiso robar un celular y terminó cayendo de su mototaxi en pleno asalto en Trujillo

El delincuente descendió del vehículo aún en movimiento para interceptar a una joven, pero una mala maniobra frustró el robo y lo dejó en el piso. Intento de robo fue captado por cámaras de seguridad.

Joven logra recuperar su celular tras intento de robo en Trujillo
Joven logra recuperar su celular tras intento de robo en Trujillo | Difusión

Un intento de robo ocurrido en la ciudad de Trujillo terminó de manera inesperada, luego de que el señalado delincuente cayera sobre el pavimento mientras se acercaba a su víctima, quien caminaba en plena vía pública, para sustraer su teléfono. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que el hombre cayó de su mototaxi todavía en movimiento y la joven pudo recuperar su teléfono.

El hecho, calificado como insólito, mostró cómo la imprudencia del propio asaltante evitó que el delito se concretara. Sin embargo, las imágenes evidencian esta modalidad de robo al paso, en la que los delincuentes utilizan mototaxis u otro vehículo menor para interceptar rápidamente a sus víctimas.

PUEDES VER: Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

Delincuente cae al pavimento tras intento de robo

Según se observa en el registro audiovisual, la joven avanzaba por una calle de Trujillo cuando, de manera repentina, uno de los ocupantes del vehículo, sentado en la parte posterior, decidió bajar antes de que este se detuviera por completo. El sujeto calculó mal el movimiento y perdió el equilibrio.

La inercia de la unidad provocó que el delincuente cayera estrepitosamente al pavimento, sin lograr acercarse a la víctima. El impacto fue tan fuerte que quedó tendido en el suelo por unos segundos, completamente desorientado, lo que impidió cualquier intento de arrebatar el celular nuevamente.

PUEDES VER: Cámaras captan violento asalto a conductor que se encontraba dentro de su vehículo en Surco

Joven recupera su celular tras caída del ladrón

La joven, al notar la caída del sujeto, logró mantener sus pertenencias a salvo y se alejó del lugar sin sufrir daños. En el video se aprecia que, tras ponerse de pie, el delincuente corre hacia la misma mototaxi que lo había transportado segundos antes. El vehículo lo esperaba a corta distancia y fue utilizado nuevamente para huir del lugar, esta vez con las manos vacías.

El episodio ha llamado la atención por la torpeza del asaltante y porque deja en evidencia una modalidad delictiva frecuente en la ciudad. Vecinos esperan que las imágenes difundidas permitan identificar a los ocupantes de la mototaxi involucrada y contribuyan a las investigaciones para prevenir este tipo de robos al paso en Trujillo.

