Mundo

Doce personas fallecen por tiroteo durante un asalto de hombres armados en Pretoria, capital de Sudáfrica

El tiroteo, que por el momento ha dejado un saldo de 12 fallecidos, ocurrió en un país que vive azotado por la delincuencia, pese a ser la nación más industrializada del continente africano.

Foto referencial de un tiroteo en Sudáfrica que ocurrió en julio de 2022 y dejó al menos 19 personas fallecidas.
Foto referencial de un tiroteo en Sudáfrica que ocurrió en julio de 2022 y dejó al menos 19 personas fallecidas. | Foto: Difusión

Un albergue de trabajadores ubicado en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de Pretoria, fue asaltado por un grupo armado este sábado 6 de diciembre. El acontecimiento escaló en un tiroteo en el que doce personas fueron asesinadas, según la última actualización de la policía local.

El hecho inicialmente dejó un saldo de diez personas fallecidas. Sin embargo, otras dos personas perdieron la vida en el hospital. La portavoz de la policía, Athlenda Mathe, declaró que, en total, 25 personas fueron tiroteadas.

PUEDES VER: El mejor himno nacional de América Latina supera a Perú y está en el top 3 del ranking mundial con Rusia y Sudáfrica

lr.pe

Tiroteo en Sudáfrica deja 12 personas fallecidas

A las 4:30 a. m., tres sujetos armados ingresaron al albergue en Pretoria y abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de trabajadores que se encontraban consumiendo bebidas. "Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis", comentó Mathe.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el motivo del tiroteo y la policía todavía no ha realizado detenciones de presuntos sospechosos. En particular, dos menores de edad, un niño de 12 años y una joven de 16 años, perdieron la vida.

PUEDES VER: El triste final del granjero que crió a un hipopótamo como a su hijo, pero este lo atacó ferozmente hasta matarlo

lr.pe

Sudáfrica vive azotada por la delincuencia

Los informes de las autoridades policiales revelaron que, entre abril y septiembre de 2025, se registró un promedio de 63 homicidios diarios. Sudáfrica es reconocido como el país más industrializado del continente africano, pero enfrenta serios desafíos relacionados con la delincuencia y la corrupción.

