Un albergue de trabajadores ubicado en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de Pretoria, fue asaltado por un grupo armado este sábado 6 de diciembre. El acontecimiento escaló en un tiroteo en el que doce personas fueron asesinadas, según la última actualización de la policía local.

El hecho inicialmente dejó un saldo de diez personas fallecidas. Sin embargo, otras dos personas perdieron la vida en el hospital. La portavoz de la policía, Athlenda Mathe, declaró que, en total, 25 personas fueron tiroteadas.

A las 4:30 a. m., tres sujetos armados ingresaron al albergue en Pretoria y abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de trabajadores que se encontraban consumiendo bebidas. "Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis", comentó Mathe.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el motivo del tiroteo y la policía todavía no ha realizado detenciones de presuntos sospechosos. En particular, dos menores de edad, un niño de 12 años y una joven de 16 años, perdieron la vida.

Sudáfrica vive azotada por la delincuencia

Los informes de las autoridades policiales revelaron que, entre abril y septiembre de 2025, se registró un promedio de 63 homicidios diarios. Sudáfrica es reconocido como el país más industrializado del continente africano, pero enfrenta serios desafíos relacionados con la delincuencia y la corrupción.