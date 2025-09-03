Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

Ladrón cae desde un techo tras intento de fuga y termina hospitalizado en Trujillo | Composición LR | Difusión

Un hombre resultó gravemente herido tras ser sorprendido robando e intentar escapar. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 1 de septiembre en pleno centro histórico de Trujillo, región La Libertad, cuando el presunto delincuente, en su intento de huida, subió al techo del centro comercial de calzado APIAT (Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo).

Según informaron las autoridades, el sujeto habría intentado sustraer productos de un puesto de accesorios para celulares en el Centro Comercial Plaza de Toros. Tras ser descubierto, huyó en bicicleta por dos cuadras hasta refugiarse en el techo del APIAT, donde finalmente fue acorralado por serenos y agentes de la Policía Nacional.

Al verse rodeado, el hombre intentó saltar desde el techo para escapar hacia la calle. Se impulsó, pero la calamina se rompió y cayó desde una altura aproximada de tres metros, impactando directamente contra sus piernas. El sujeto quedó tendido en el piso debido al intenso dolor.

Los efectivos del orden solicitaron asistencia médica y el herido fue trasladado de emergencia al hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con lesiones en ambas piernas. Según informaron las autoridades, el sospechoso se encuentra bajo custodia policial a la espera de que su estado de salud mejore para afrontar la justicia por el intento de robo y los daños ocasionados durante su huida.

Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial, ya que aseguran que no sería la primera vez que se producen robos similares en el sector.

