HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Delincuente se fractura las piernas al caer de edificio tras robar tienda de celulares en Trujillo

Al intentar escapar del centro comercial de calzado APIAT, en el centro histórico de Trujillo, el techo de calamina cedió y el presunto ladrón cayó desde tres metros de altura.

Ladrón cae desde un techo tras intento de fuga y termina hospitalizado en Trujillo
Ladrón cae desde un techo tras intento de fuga y termina hospitalizado en Trujillo | Composición LR | Difusión

Un hombre resultó gravemente herido tras ser sorprendido robando e intentar escapar. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 1 de septiembre en pleno centro histórico de Trujillo, región La Libertad, cuando el presunto delincuente, en su intento de huida, subió al techo del centro comercial de calzado APIAT (Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo).

Según informaron las autoridades, el sujeto habría intentado sustraer productos de un puesto de accesorios para celulares en el Centro Comercial Plaza de Toros. Tras ser descubierto, huyó en bicicleta por dos cuadras hasta refugiarse en el techo del APIAT, donde finalmente fue acorralado por serenos y agentes de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

lr.pe

Ladrón cae desde un techo tras intento de fuga y termina hospitalizado en Trujillo

Al verse rodeado, el hombre intentó saltar desde el techo para escapar hacia la calle. Se impulsó, pero la calamina se rompió y cayó desde una altura aproximada de tres metros, impactando directamente contra sus piernas. El sujeto quedó tendido en el piso debido al intenso dolor.

Los efectivos del orden solicitaron asistencia médica y el herido fue trasladado de emergencia al hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con lesiones en ambas piernas. Según informaron las autoridades, el sospechoso se encuentra bajo custodia policial a la espera de que su estado de salud mejore para afrontar la justicia por el intento de robo y los daños ocasionados durante su huida.

Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial, ya que aseguran que no sería la primera vez que se producen robos similares en el sector.

PUEDES VER: Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

LEER MÁS
Se inaugurará un gran y moderno centro comercial al norte de Perú en 2025: se ubicará en el centro histórico

Se inaugurará un gran y moderno centro comercial al norte de Perú en 2025: se ubicará en el centro histórico

LEER MÁS
Asesinan a exlocutor de tres disparos cuando regresaba a su casa en La Libertad

Asesinan a exlocutor de tres disparos cuando regresaba a su casa en La Libertad

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

Detienen a miembro del Ejército peruano que habría pedido coima de S/5.000 a un ciudadano en San Borja

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cénepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cénepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Sociedad

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota