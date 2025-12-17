HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Asaltan grifo Serpetcom en Iquitos: delincuentes armados encañonan a trabajador y se llevan las ganancias del día

Los facinerosos se llevaron cerca de S/500 y un teléfono celular. Policía investiga el hecho.

La Policía llegó al lugar del asalto para iniciar con las investigaciones. Foto: Yazmín Araujo, La República
La Policía llegó al lugar del asalto para iniciar con las investigaciones. Foto: Yazmín Araujo, La República

Tres delincuentes armados encañonaron a un trabajador del grifo Serpetcom, de la empresa Petroperu, para poder robarle el dinero de las ganancias, durante madrugada de este miércoles. El hecho se registró en la avenida Circunvalación, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Los trabajadores de la estación informaron a este medio que los delincuentes sorprendieron a su compañero, quien se encontraba trabajando solo. Aprovecharon que no había ningún conductor o transeúnte cerca, lo apuntaron con un arma y lo redujeron de manera violenta para cometer el robo. Los malhechores se habrían llevado dinero en efectivo, cuyo monto no es exacto, pero no supera los 500 soles, además del celular de la víctima.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Asimismo, agregaron que los asaltantes tras cometer el robo huyeron con rumbo desconocido, a bordo de un mototaxi. Ante ello, la víctima solicitó apoyo a los vecinos para dar aviso a las autoridades.

PUEDES VER: Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

lr.pe

Policía investiga el caso

Hasta el lugar llegaron los efectivos policiales, para las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha logrado identificar ni detener a ninguno de los presuntos implicados.

Se tuvo conocimiento que hace algunos años, se registró un asalto a otro trabajador bajo la misma modalidad en el grifo Serpetcom, en horas de la madrugada, donde tampoco se identificó ni capturó a los delincuentes. Ante ello, los encargados del servicentro evalúan contratar su propio personal de seguridad, debido a la falta de presencia de las autoridades.

Notas relacionadas
Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

LEER MÁS
Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

LEER MÁS
Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Sociedad

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025