La Policía llegó al lugar del asalto para iniciar con las investigaciones. Foto: Yazmín Araujo, La República

Tres delincuentes armados encañonaron a un trabajador del grifo Serpetcom, de la empresa Petroperu, para poder robarle el dinero de las ganancias, durante madrugada de este miércoles. El hecho se registró en la avenida Circunvalación, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Los trabajadores de la estación informaron a este medio que los delincuentes sorprendieron a su compañero, quien se encontraba trabajando solo. Aprovecharon que no había ningún conductor o transeúnte cerca, lo apuntaron con un arma y lo redujeron de manera violenta para cometer el robo. Los malhechores se habrían llevado dinero en efectivo, cuyo monto no es exacto, pero no supera los 500 soles, además del celular de la víctima.

Asimismo, agregaron que los asaltantes tras cometer el robo huyeron con rumbo desconocido, a bordo de un mototaxi. Ante ello, la víctima solicitó apoyo a los vecinos para dar aviso a las autoridades.

Policía investiga el caso

Hasta el lugar llegaron los efectivos policiales, para las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha logrado identificar ni detener a ninguno de los presuntos implicados.

Se tuvo conocimiento que hace algunos años, se registró un asalto a otro trabajador bajo la misma modalidad en el grifo Serpetcom, en horas de la madrugada, donde tampoco se identificó ni capturó a los delincuentes. Ante ello, los encargados del servicentro evalúan contratar su propio personal de seguridad, debido a la falta de presencia de las autoridades.