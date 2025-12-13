Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi volvió a soliviantar a los familiares de los asesinados durante las protestas contra Dina Boluarte. Las consecuencias políticas las pagaría Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, tienda de turno del actual presidente del Congreso.

Fiel a su estilo, Rospigliosi recientemente aseguró que las movilizaciones contra Boluarte fueron promovidas por terroristas y que las únicas víctimas son los policías y militares procesados por defender la democracia. Esto a pesar que hay 49 civiles fallecidos en el estallido social del 2022 y 2023.

El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, que agrupa a deudos de los 18 asesinados en Juliaca, aseguró que la posición del parlamentario fujimorista le costará caro a la candidatura de la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Dirigentes se solidarizan con familiares de víctimas

"Este señor es repugnante y un miserable. Haremos campaña contra el fujimorismo y no permitiremos que Keiko Fujimori llegue a Puno. La vamos a botar de Puno. No vamos a permitir que un fujimorista nos insulte de ese modo. Es un cobarde. No podría decir eso en Puno. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", dijo Raúl Samillán, representante de los deudos.

Por su parte, Wili Ito, dirigente de Juliaca, sostuvo que ninguno de los partidos de derecha tendrá un arribo grato.

"Esos insultos, la discriminación que aplican contra los puneños nos empodera. No solidarizamos con quienes perdieron a sus seres queridos. Nos sumamos en todo lo que signifique estar contra el fujimorismo", alegó.

Recuerda pasado de Rospigliosi

Samillán indicó que no le sorprende la actitud de Rospigliosi. Recordó que el actual presidente del Congreso militó en el izquierdista Vanguardia Revolucionaria en los años 80 y que ahora, tras su giro de 180 grados, es defender a quien le da trabajo.

"Ese fue un falso izquierdista y ahora un buen servil de la derecha y benefactor de militares y policías asesinos. A mi hermano lo mataron salvando vidas. A muchos los mataron a distancia. En su memoria vamos hacer frente a ese pobre hombre. Debe ser horrible envejecer siendo fujimorista" añadió.