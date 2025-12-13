HOYSuscripcion LR Focus

Política
Política

Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

Raúl Samillán, representante de los deudos de los 18 fallecidos en Juliaca, advirtió que el fujimorismo pagará las consecuencias políticas por los insultos del presidente del Congreso.

Samillán enfatizó que Keiko Fujimori no será bienvenida en Puno. Foto: composición LR.
El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi volvió a soliviantar a los familiares de los asesinados durante las protestas contra Dina Boluarte. Las consecuencias políticas las pagaría Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, tienda de turno del actual presidente del Congreso.

Fiel a su estilo, Rospigliosi recientemente aseguró que las movilizaciones contra Boluarte fueron promovidas por terroristas y que las únicas víctimas son los policías y militares procesados por defender la democracia. Esto a pesar que hay 49 civiles fallecidos en el estallido social del 2022 y 2023.

El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, que agrupa a deudos de los 18 asesinados en Juliaca, aseguró que la posición del parlamentario fujimorista le costará caro a la candidatura de la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Dirigentes se solidarizan con familiares de víctimas

"Este señor es repugnante y un miserable. Haremos campaña contra el fujimorismo y no permitiremos que Keiko Fujimori llegue a Puno. La vamos a botar de Puno. No vamos a permitir que un fujimorista nos insulte de ese modo. Es un cobarde. No podría decir eso en Puno. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", dijo Raúl Samillán, representante de los deudos.

Por su parte, Wili Ito, dirigente de Juliaca, sostuvo que ninguno de los partidos de derecha tendrá un arribo grato.

"Esos insultos, la discriminación que aplican contra los puneños nos empodera. No solidarizamos con quienes perdieron a sus seres queridos. Nos sumamos en todo lo que signifique estar contra el fujimorismo", alegó.

Recuerda pasado de Rospigliosi

Samillán indicó que no le sorprende la actitud de Rospigliosi. Recordó que el actual presidente del Congreso militó en el izquierdista Vanguardia Revolucionaria en los años 80 y que ahora, tras su giro de 180 grados, es defender a quien le da trabajo.

"Ese fue un falso izquierdista y ahora un buen servil de la derecha y benefactor de militares y policías asesinos. A mi hermano lo mataron salvando vidas. A muchos los mataron a distancia. En su memoria vamos hacer frente a ese pobre hombre. Debe ser horrible envejecer siendo fujimorista" añadió.

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

JNE limpia a Fernando Rospigliosi por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

JNE limpia a Fernando Rospigliosi por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

César Azabache: "El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer"

César Azabache: “El señor Rospigliosi cree que tiene el control del significado de las leyes, que, por desgracia, ha demostrado desconocer”

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

