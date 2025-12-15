HOYSuscripcion LR Focus

Puno: hallan dos cadáveres de varones cerca de una bocamina en La Rinconada

La Policía sospecha que las víctimas perdieron la vida en otro lugar y sus cuerpos fueron trasladados hasta la bocamina. No descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Uno de los fallecidos recibió al menos cinco impactos de bala, mientras que el otro presentaba siete impactos en diversas partes del cuerpo. Foto: Composición LR / Cortesía
Uno de los fallecidos recibió al menos cinco impactos de bala, mientras que el otro presentaba siete impactos en diversas partes del cuerpo. Foto: Composición LR / Cortesía

Un violento doble homicidio estremeció la zona minera de La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno, tras el hallazgo de dos varones asesinados a balazos cerca de una bocamina conocida como “Sarita”. El hecho se registró la tarde del último domingo 14 de diciembre y generó alarma entre los pobladores y trabajadores mineros del sector.

Según información policial, los cuerpos fueron encontrados tendidos sobre el suelo, a pocos metros de la bocamina, luego de que efectivos recibieran una llamada de alerta. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la escena a la espera de los peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público.

PUEDES VER: Puno: siete personas resultan heridas tras despiste y vuelco de vehículo

Identifican a víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Gerardo Cayo Champi (38), natural del distrito de Marcapata, región Cusco, y Thiago Severo Chambi Ccuno (39), natural del distrito de San José, provincia de Azángaro. Ambos presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, además de lesiones compatibles con agresiones físicas.

De acuerdo con el informe preliminar de necropsia, uno de los fallecidos recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos a la altura del cuello, mientras que el otro presentaba siete impactos en diversas partes del cuerpo. Asimismo, se evidenciaron hematomas, lo que hace presumir que las víctimas fueron golpeadas antes de ser ejecutadas.

Durante la inspección del lugar, los peritos no hallaron casquillos ni otros indicios balísticos, motivo por el cual la Policía maneja la hipótesis de que el crimen habría ocurrido en otro punto y que posteriormente los cuerpos fueron trasladados hasta la bocamina.

PUEDES VER: Puno: dictan prisión preventiva a dueña de bar donde murieron 10 estudiantes en incendio

Paralizan operaciones mineras

Por otro lado, la Corporación Minera Ananea, a través de un comunicado oficial, informó que los fallecidos no pertenecen ni figuran como trabajadores ni de alguna contrata minera de la zona. Asimismo, tras el hallazgo de los dos cadáveres con impactos de bala, la empresa determinó la paralización de las operaciones mineras en el sector de la bocamina “Sarita” por un tiempo indeterminado, mientras continúan las investigaciones policiales.

