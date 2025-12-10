Alumnos de la Universidad Nacional de Piura protestan por incremento de precios en procesos administrativos. | Almendra Ruesta | Composición LR

Estudiantes de la Universidad Nacional de Piura protestan por el incremento de hasta 200% en los precios establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Una estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas declaró a La República que han subido los costos de las matrículas, constancias, exámenes sustitutorios, carnés, entre otros trámites. “No podemos dejar que esto continúe”, expresó.

La estudiante detalló que una matrícula que antes costaba S/350 ahora bordea los S/500. Señaló que esta alza pone en riesgo la economía de muchos alumnos, especialmente de quienes viven en condiciones de pobreza. “Cualquier trámite que quieran realizar, como una constancia o postular a un intercambio, cuesta más de S/50, dinero que no tenemos”, expresó. También indicó que han comparado los precios con los de otras universidades, y los costos son notablemente más altos en la suya. "Es un incremento desmedido".

Estudiante denuncia que incremento de precios se dio cuando no tenían clases

La estudiante afirmó que la decisión de aumentar los precios se tomó durante la huelga de docentes en la Universidad Nacional de Piura, ocurrida el pasado 3 de noviembre. Según indicó, en ese periodo se habría aprovechado la ausencia de estudiantes en las aulas para aplicar la normativa, que ya habría entrado en vigencia.

Para la alumna, el incremento es un abuso y no se les dio tiempo para oponerse a la medida. “No hemos tenido una huelga en 12 años. Recién ahora estamos en huelga y me parece que es por una causa justa”, declaró. Añadió que han presentado un documento con sus demandas, con la intención de que llegue a todos los estudiantes, y que nadie se sienta intimidado.

¿Se pronunció la Universidad Nacional de Piura?

La República intentó comunicarse con la Universidad Nacional de Piura; sin embargo, no obtuvo respuesta. Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido ningún comunicado ni pronunciamiento al respecto.

