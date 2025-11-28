Estudiantes del Bloque Universitario de Lima realizan un plantón frente al Congreso desde las 3:00 p.m. este viernes 28, en protesta por el recorte de S/ 288 millones al presupuesto universitario. | composición LR

Estudiantes del Bloque Universitario de Lima realizan un plantón frente al Congreso desde las 3:00 p.m. este viernes 28, en protesta por el recorte de S/ 288 millones al presupuesto universitario. | composición LR

El Bloque Universitario de Lima se encuentra realizando un plantón frente al Congreso este viernes 28 desde las 3:00 pm. El colectivo estudiantil se manifiesta en contra del recorte de presupuesto a las universidades públicas, pues lo consideran un “ataque sistemático” contra la educación superior estatal. La protesta incluye estudiantes de la Agraria, UNI, La Cantuta, San Marcos y otras instituciones afectadas.

Aunque el Estado incorporará diez nuevas universidades públicas en 2026, lo que eleva el sistema de 52 a 62 instituciones, el proyecto del Ejecutivo recorta S/ 288 millones a los recursos ordinarios destinados a la educación universitaria pública. Este ajuste agrava la ya crítica situación de instituciones emblemáticas, como el caso de la Agraria, cuyas deficiencias han sido observadas por Sunedu, y se otorgó un plazo de subsanación. Sin embargo, la universidad indicó que no podía corregir la situación por falta de fondos.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Los estudiantes que protestan hoy sostienen que la política estatal no prioriza la educación como un derecho, ya que los recortes impactan con especial fuerza en universidades científicas y tecnológicas, donde los laboratorios son indispensables para cursos prácticos, investigación y acreditaciones. “No se puede estudiar si los laboratorios se están cayendo o si no tenemos equipos mínimos. Y tampoco se puede estudiar sin bienestar básico: alimentación accesible y acompañamiento psicológico”, señaló un vocero universitario a La República.

Estudiantes del bloque anunciaron su movilización en sus redes sociales. Foto: Instagram del Bloque Universitario.

Recortes golpean áreas donde ya existe déficit

Los estudiantes detallaron que las áreas recortadas son justamente las que requieren mayor inversión. En carreras agrarias, biológicas e ingenierías, la falta de equipos obliga a asumir gastos que deberían cubrirse con presupuesto institucional. “La Sunedu nos exige estándares, pero el Estado nos quita los recursos para cumplirlos”, señalaron. Informaron también que algunos cursos prácticos se retrasan o reducen por falta de implementos, afectando la formación profesional y la posibilidad de realizar investigación de calidad.

Con menos fondos institucionales, los proyectos dependen exclusivamente de concursos internos altamente competitivos. “Investigar no debería ser un premio. Debería ser un derecho. Pero ahora solo quienes tienen tiempo, contactos o recursos pueden competir. Los recortes hacen más grande esa brecha”, afirmaron. Para los estudiantes, este sistema refuerza desigualdades internas y limita la capacidad del país para desarrollar ciencia e innovación desde las instituciones públicas.

Recortes propuestos para el presupuesto 2026. Foto: Elaboración del Bloque Universitario con datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Critican el rol de las autoridades universitarias

Los estudiantes no solo responsabilizan al Estado. También cuestionan que las autoridades universitarias no hayan defendido el presupuesto con firmeza. “Las autoridades envían cartas, informes, oficios, pero no disputan políticamente el recorte. No se plantan ante el Ministerio ni hacen valer que la educación es un derecho. Y muchas veces tampoco han priorizado infraestructura cuando sí hubo presupuesto”, explicó el dirigente. Según el entrevistado, la distribución interna del presupuesto ha reproducido dinámicas que privilegian a ciertos grupos y dejan de lado necesidades básicas estudiantiles, lo que agrava la precarización.

Los colectivos también señalan que gran parte de estas brechas se mantienen porque los estudiantes tienen escasa presencia en el gobierno universitario. Critican el requisito del tercio superior para ocupar cargos en consejos y asambleas, ya que excluye a quienes estudian y trabajan o no cuentan con condiciones privilegiadas para rendir al máximo. “Las voces de quienes vivimos la precariedad del día a día no se escuchan porque el sistema limita nuestra participación. Por eso queremos eliminar el tercio superior en órganos de gobierno”, indicaron.

Críticas a la reforma de la Sunedu y a la influencia del sector privado

La movilización del viernes no solo responde a los recortes, sino también al malestar por las recientes decisiones de la Sunedu y las reformas impulsadas desde el Gobierno. Los estudiantes sostienen que los cambios en licenciamiento y supervisión flexibilizan estándares y favorecen intereses políticos y empresariales.

“No estamos en contra de la supervisión, pero sí de que se flexibilicen las reglas en favor de instituciones privadas que tuvieron problemas en el pasado. Eso pone en riesgo a miles de jóvenes”, afirmó el representante. Los colectivos acusan que la educación pública se ha convertido en “campo de disputa” entre el Estado, empresas privadas y grupos de poder que buscan reducir su alcance o debilitarla para impulsar la oferta privada.

“Cuando la universidad pública se precariza, te hacen creer que lo nacional es malo y que la única salida es la universidad privada. Eso beneficia al poder económico, no al país. Y hace que los jóvenes terminen endeudándose o trabajando para sectores que perpetúan desigualdad”, dijo. Agregó que este panorama puede reducir la presencia de profesionales formados en instituciones públicas.

“Si los estudiantes no defendemos la universidad pública, nadie lo hará”

Ante este escenario, los estudiantes consideran que el plantón frente al Congreso es un punto de inflexión para frenar la reducción presupuestal y exigir condiciones dignas para estudiar, investigar y permanecer en la universidad pública. “Si ahora no luchamos, nadie lo va a hacer. Las autoridades no han respondido, las cartas no han servido y el recorte ya está afectando nuestra formación. Tenemos que defender la universidad pública porque es un derecho y porque miles dependen de ella”, declararon.

Esperan una participación masiva y que la protesta permita visibilizar nacionalmente lo que describen como “una arremetida contra la educación pública” que no solo afecta el presente, sino el futuro del país. Los colectivos plantean un pliego de demandas que incluyen:

Restituir el presupuesto recortado a las universidades públicas

Garantizar inversión sostenida en laboratorios, infraestructura y equipos

Financiar plenamente bienestar estudiantil

Mantener y mejorar programas de acceso como Beca 18

Eliminar el tercio superior para participación estudiantil en órganos de gobierno

Asegurar que la Sunedu mantenga estándares técnicos sin influencia política ni empresarial

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.