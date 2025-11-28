HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sociedad

Bloque universitario realiza plantón frente al Congreso por recorte de presupuesto: “Cansados de que jueguen con la educación”

Los estudiantes de la Agraria, UNI y San Marcos exigen al Parlamento modificar el presupuesto 2026, que recorta S/ 288 millones en educación, lo que afecta la calidad y los servicios esenciales de las universidades públicas.

Estudiantes del Bloque Universitario de Lima realizan un plantón frente al Congreso desde las 3:00 p.m. este viernes 28, en protesta por el recorte de S/ 288 millones al presupuesto universitario.
Estudiantes del Bloque Universitario de Lima realizan un plantón frente al Congreso desde las 3:00 p.m. este viernes 28, en protesta por el recorte de S/ 288 millones al presupuesto universitario. | composición LR

El Bloque Universitario de Lima se encuentra realizando un plantón frente al Congreso este viernes 28 desde las 3:00 pm. El colectivo estudiantil se manifiesta en contra del recorte de presupuesto a las universidades públicas, pues lo consideran un “ataque sistemático” contra la educación superior estatal. La protesta incluye estudiantes de la Agraria, UNI, La Cantuta, San Marcos y otras instituciones afectadas.

Aunque el Estado incorporará diez nuevas universidades públicas en 2026, lo que eleva el sistema de 52 a 62 instituciones, el proyecto del Ejecutivo recorta S/ 288 millones a los recursos ordinarios destinados a la educación universitaria pública. Este ajuste agrava la ya crítica situación de instituciones emblemáticas, como el caso de la Agraria, cuyas deficiencias han sido observadas por Sunedu, y se otorgó un plazo de subsanación. Sin embargo, la universidad indicó que no podía corregir la situación por falta de fondos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Los estudiantes que protestan hoy sostienen que la política estatal no prioriza la educación como un derecho, ya que los recortes impactan con especial fuerza en universidades científicas y tecnológicas, donde los laboratorios son indispensables para cursos prácticos, investigación y acreditaciones. “No se puede estudiar si los laboratorios se están cayendo o si no tenemos equipos mínimos. Y tampoco se puede estudiar sin bienestar básico: alimentación accesible y acompañamiento psicológico”, señaló un vocero universitario a La República.

Estudiantes del bloque anunciaron su movilización en sus redes sociales. Foto: Instagram del Bloque Universitario.

Estudiantes del bloque anunciaron su movilización en sus redes sociales. Foto: Instagram del Bloque Universitario.

PUEDES VER: Agraria al límite: Sunedu detecta riesgos severos mientras el presupuesto 2026 cae y protestas crecen

lr.pe

Recortes golpean áreas donde ya existe déficit

Los estudiantes detallaron que las áreas recortadas son justamente las que requieren mayor inversión. En carreras agrarias, biológicas e ingenierías, la falta de equipos obliga a asumir gastos que deberían cubrirse con presupuesto institucional. “La Sunedu nos exige estándares, pero el Estado nos quita los recursos para cumplirlos”, señalaron. Informaron también que algunos cursos prácticos se retrasan o reducen por falta de implementos, afectando la formación profesional y la posibilidad de realizar investigación de calidad.

Con menos fondos institucionales, los proyectos dependen exclusivamente de concursos internos altamente competitivos. “Investigar no debería ser un premio. Debería ser un derecho. Pero ahora solo quienes tienen tiempo, contactos o recursos pueden competir. Los recortes hacen más grande esa brecha”, afirmaron. Para los estudiantes, este sistema refuerza desigualdades internas y limita la capacidad del país para desarrollar ciencia e innovación desde las instituciones públicas.

Recortes propuestos para el presupuesto 2026. Foto: Elaboración del Bloque Universitario con datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Recortes propuestos para el presupuesto 2026. Foto: Elaboración del Bloque Universitario con datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Critican el rol de las autoridades universitarias

Los estudiantes no solo responsabilizan al Estado. También cuestionan que las autoridades universitarias no hayan defendido el presupuesto con firmeza. “Las autoridades envían cartas, informes, oficios, pero no disputan políticamente el recorte. No se plantan ante el Ministerio ni hacen valer que la educación es un derecho. Y muchas veces tampoco han priorizado infraestructura cuando sí hubo presupuesto”, explicó el dirigente. Según el entrevistado, la distribución interna del presupuesto ha reproducido dinámicas que privilegian a ciertos grupos y dejan de lado necesidades básicas estudiantiles, lo que agrava la precarización.

Los colectivos también señalan que gran parte de estas brechas se mantienen porque los estudiantes tienen escasa presencia en el gobierno universitario. Critican el requisito del tercio superior para ocupar cargos en consejos y asambleas, ya que excluye a quienes estudian y trabajan o no cuentan con condiciones privilegiadas para rendir al máximo. “Las voces de quienes vivimos la precariedad del día a día no se escuchan porque el sistema limita nuestra participación. Por eso queremos eliminar el tercio superior en órganos de gobierno”, indicaron.

PUEDES VER: Estudiantes de Bellas Artes denuncian riesgos a su salud y trabajos por ejecución de obras sin aviso: "Encima de nuestras cabezas"

lr.pe

Críticas a la reforma de la Sunedu y a la influencia del sector privado

La movilización del viernes no solo responde a los recortes, sino también al malestar por las recientes decisiones de la Sunedu y las reformas impulsadas desde el Gobierno. Los estudiantes sostienen que los cambios en licenciamiento y supervisión flexibilizan estándares y favorecen intereses políticos y empresariales.

“No estamos en contra de la supervisión, pero sí de que se flexibilicen las reglas en favor de instituciones privadas que tuvieron problemas en el pasado. Eso pone en riesgo a miles de jóvenes”, afirmó el representante. Los colectivos acusan que la educación pública se ha convertido en “campo de disputa” entre el Estado, empresas privadas y grupos de poder que buscan reducir su alcance o debilitarla para impulsar la oferta privada.

“Cuando la universidad pública se precariza, te hacen creer que lo nacional es malo y que la única salida es la universidad privada. Eso beneficia al poder económico, no al país. Y hace que los jóvenes terminen endeudándose o trabajando para sectores que perpetúan desigualdad”, dijo. Agregó que este panorama puede reducir la presencia de profesionales formados en instituciones públicas.

“Si los estudiantes no defendemos la universidad pública, nadie lo hará”

Ante este escenario, los estudiantes consideran que el plantón frente al Congreso es un punto de inflexión para frenar la reducción presupuestal y exigir condiciones dignas para estudiar, investigar y permanecer en la universidad pública. “Si ahora no luchamos, nadie lo va a hacer. Las autoridades no han respondido, las cartas no han servido y el recorte ya está afectando nuestra formación. Tenemos que defender la universidad pública porque es un derecho y porque miles dependen de ella”, declararon.

Esperan una participación masiva y que la protesta permita visibilizar nacionalmente lo que describen como “una arremetida contra la educación pública” que no solo afecta el presente, sino el futuro del país. Los colectivos plantean un pliego de demandas que incluyen:

  • Restituir el presupuesto recortado a las universidades públicas
  • Garantizar inversión sostenida en laboratorios, infraestructura y equipos
  • Financiar plenamente bienestar estudiantil
  • Mantener y mejorar programas de acceso como Beca 18
  • Eliminar el tercio superior para participación estudiantil en órganos de gobierno
  • Asegurar que la Sunedu mantenga estándares técnicos sin influencia política ni empresarial

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
UPAO inaugura la moderna Plaza Orrego

UPAO inaugura la moderna Plaza Orrego

LEER MÁS
Estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes toman campus de Huancayo y logran anulación del alza de pensiones tras exigencias

Estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes toman campus de Huancayo y logran anulación del alza de pensiones tras exigencias

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

LEER MÁS
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025